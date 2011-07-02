-"SİVAS" KORTEJİNDE OTURMA EYLEMİ SİVAS (A.A) - 02.07.2011 - Sivas'ta, 18 yıl önce meydana gelen olaylarda yaşamını yitirenleri anmak üzere aralarında olaylarda yaşamını yitirenlerin yakınlarıyla, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu üyelerinin de bulunduğu bir grup toplandı. Ellerinde olaylarda ölenlerin fotoğraflarıyla, çeşitli pankart ve döviz taşıyan grup üyeleri Ethembey Parkı yakınlarında bir araya geldi. Burada bir süre bekleyen grup üyeleri Bilim ve Kültür Merkezi'ne dönüştürülen eski Madımak Oteli binasının müze olması yönünde ve çeşitli sloganlar attı. Daha sonra Mevlana Caddesine doğru yürüyüşe geçmek isteyen grubun önüne, aralarındaki yaklaşık 20 kişi oturarak kortejin hareket etmesini engelledi. ''Bir pankart yüzünden kente yaklaşık 20 otobüsün girmesine izin verilmediğini'' belirterek, bu gerekçeyle oturduklarını belirten bu kişilerle kortejdekiler görüştü. Kortej sorumluları bu durumla ilgili yetkililerle görüştüklerini anlatarak, oturanlardan eylemlerine son vermelerini istedi. Yapılan görüşmeler sonucu kortej önünde oturan bu kişiler daha sonra eylemlerini bitirdi. Yürüyüşe geçen kortejdekiler güvenlik noktasında arandıktan sonra Mevlana Caddesine alınmaya başladı. Bilim ve Kültür Merkezi'ne dönüştürülen eski Madımak Oteli binasına yürümek isteyen kortej Mevlana Caddesi'ne doğru harekete geçti. Başka bir grubun da Bilim ve Kültür merkezi yakınlarında toplandığı görüldü. Bu arada kortejin geçeceği trafiğe kapatılan bu güzergahlarda yoğun güvenlik önlemi alındığı gözlendi.