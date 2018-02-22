"Şirket kaynaklarınız Bitcoin madenciliği için kullanılabilir"

İstanbul, 22 Şubat (DHA) – Küresel güvenlik teknolojisi şirketi Bitdefender Antivirüs, şirketleri kaynaklarının şirket içinden veya dışından Bitcoin madenciliği için kullanılmasına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, sanal para birimi madenciliği için yükksek hızdaki işlemciler (CPU) ve daha etkili olan ekran kartları (GPU) kullanılması gerektiğini vurgulayan Bitdefender, gelişmiş şirket sistemlerinin evlerdeki düşük kapasiteli bilgisayarlardan daha cazip görülmesi nedeniyle kişilerin şirket kaynaklarıyla sanal para işlemleri yapabildiği belirtiliyor.

Rus nükleer tesis ve Tesla ilk örneklerden

Yakın zamanda, bir Rus nükleer tesisindeki süper bilgisayarın, mühendisler tarafından Bitcoin madenciliği için kullanıldığını ve son olarak Tesla’nın bulut sisteminin madencilik yapmak için hacklendiği ortaya çıktığını vurgulayan Bitdefender Antivirüs uzmanları, şirketleri kaynaklarının sanal para madenciliği için kullanılmasına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, “Benzer örneklerin artması önümüzdeki günlerde birçok şirketin böyle bir problemle karşı karşıya kalabileceğini açıkça gösteriyor” dedi.

Şirketlere ek maliyet getiriyor



Başta Bitcoin olmak üzere diğer dijital para birimlerinin madenciliğini yapmak yüksek elektrik faturalarına neden oluyor ve bu durum madencilik için şirket sistemlerinin kullanılmasında bir başka etken olarak görülüyor. Uzmanlar, madencilerin kullandıkları enerjinin, birçok Afrika ülkesinin harcadığı enerji miktarını geçtiğini söylüyor. Bu nedenle şirket kaynaklarının içerden veya dışardan dijital para madenciliği için kullanılması şirketlere ek bir maliyet getiriyor. Ayrıca şirket kaynaklarının yüksek işlemci gücü gerektiren bir iş için kullanılması sistemi yavaşlatıyor ve işlerin aksamasına yol açarak itibarı zedeliyor.

“Şirketleri hackleyip Bitcoin madenciliği yapabiliyorlar”

Hackerların, BitcoinMiner virüsü ile şirket sistemlerini Bitcoin madenciliği için kullanabildiklerini belirten Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, bu virüslerin çoğunlukla mailden, Skype ağından, ziyaret edilen sitelerden veya diğer sosyal medya ağlarından dağıldığının altını çizdi ve ekledi:

\"Özellikle elektronik posta içeriği, çalışanları ekteki dosyayı açmaya ikna ediyor. Kullanıcı ekteki dosyayı indirdiği anda sadece virüsü sistemine almakla kalmıyor, ayrıca bilgisayarını virüsün kendi kontrol sunucusuna bağlayarak arka kapı oluşturmasına neden oluyor. Bu durum sadece sistemi yavaşlatmakla kalmayıp farklı işlemler de gerçekleştirebiliyor. Sisteme girdiği ve aktif olduğu anda virüs, sisteminizi Bitcoin yaratıcısı haline getiriyor.\"

\"Kötü amaçlı yazılım, bilgisayarlar kullanılmadıkları zamanlarda da çalışıyor\"

Bitdefender Antivirüs olarak BitcoinMiner virüslerine karşı kullanıcılarını koruma altına aldıklarını belirten Alev Akkoyunlu’ya göre bu virüsün şirket sistemine bulaştığını birkaç farklı şekilde anlamak mümkün ancak bazı durumlarda ise anlaşılması oldukça güç. Çünkü bu kötü amaçlı yazılım, kullanıcılar bilgisayarlarını kullanmadıkları zamanlarda da çalışıyor. Genel olarak bilgisayarlarda ciddi oranda performans kaybı yaşatıyor ve CPU ya da GPU kullanımında önemli bir artışa neden oluyor. Kurumsal şirketlerde IT yöneticilerinin, sunucularının yavaşladığını ve soğutucularının sunucular kullanılmadığında da çalıştığını anladığı anda sistemlerini kontrol etmeleri gerekiyor.

Bitdefender, 100’den fazla ülkeye distribütörler ve satış ortakları üzerinden çözümler sağlayan global bir güvenlik teknolojisi şirketi ve 2001 yılından bu yana kurumsal ve bireysel bilişim güvenliği çözümleri üretiyor. Bitdefender, sanallaştırma ve bulut teknolojisi alanında faaliyet gösteren bir güvenlik sağlayıcısı. Laykon Bilişim ise 2016 yılının 3. çeyreğinden itibaren Bitdefender’in Türkiye Distribütörü olarak hizmet veriyor. (Fotoğraflı)