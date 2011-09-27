-"Sınavları sıfır hatayla yapmayı hedefliyoruz" KASTAMONU (A.A) - 27.09.2011 - Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, ''Sınavları sıfır hatayla yapmayı hedefliyoruz'' dedi. Özcan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kastamonu'da ilk olarak Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret etti. Daha sonra Kastamonu Valisi Erdoğan Bektaş'ı makamında ziyaret eden Özcan, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özcan, üniversitelerin kalitesini arttırmak için ciddi çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, ''Öğretim görevlilerimizin bir taraftan makale yazmalarını teşvik ediyoruz, bir taraftan da patent almaya yönlendiriyoruz. Daha sonra ise alınan patentleri teknolojiye dönüştürmemiz lazım. Her konuşmamızda bu konuları üniversitelerimize aktarıyoruz. Bu birazcık da finans meselesi. Ne kadar koyarsanız o kadar iyi sonuçlar elde ediyorsunuz. Bütün gelişmiş ülkelere bakın Ar-Ge'ye harcadıkları para bizim kat kat üstümüzdedir. OECD ülkelerinin ortalaması yüzde 3-3,5 iken biz de halen binde 7'lerde duruyor bu rakam. Bunu yükselttikçe bizim de üniversitelerimizden taleplerimiz yükselecek'' diye konuştu. Üniversiteler arasında tatlı bir rekabet olduğuna işaret eden Özcan, üniversitelerin birçok konuda birbirlerini yakından takip ettiklerini, bunu biraz daha alevlendirmeleri halinde memleket için çok faydalı sonuçlar çıkacağını dile getirdi. Basın mensuplarının ''üniversite mezunlarının askerlik sorunuyla ilgili'' sorusuna Özcan, böyle bir düzenlemenin şu an söz konusu olmadığını fakat daha önce bahsettikleri modelin emniyet teşkilatında kullanıldığını belirtti. Modelle ilgili ABD'den örnek veren Özcan, ''Orada üniversiteler paralı olduğu için durumu iyi olmayan öğrencilere ordu kendi ihtiyaç duyduğu alanlarda burs veriyor. Bunun karşılığında ise orduda 4-5 yıl alanıyla ilgili hizmet vermelerini öngörüyor. Bu bizim gibi profesyonel bir orduya geçmek hedefinde olan ülkeler için çok ideal bir çözüm. Bu öğrencilere burs arayıp da bulamayan ülkeler için de ideal bir çözüm. Ben böyle bir konunun tartışmaya açılmasını istiyorum. Emniyet teşkilatımız yapıyorsa ordumuz neden yapmasın'' dedi. -Sınav güvenliği- Özcan, sınav güvenliği konusunda hem ÖSYM'nin hem de kendilerinin çalıştığını belirterek şunları kaydetti: ''ÖSYM bize bağlı çalışan bir kurum. Kopya tartışmaları o kadar çok ayyuka çıktı ki ÖSYM Başkanının öncülüğünde bunun önüne geçilmesi için bazı önlemlere başvuruldu. Son iki sınavda yapılan düzenlemeler sonucu sıfır kopya ile bu sınavlar yapıldı. Bu sınavlarda hiçbir kopya olayının olmaması hiçbir negatif olayın olmaması için çalışacağız. Fakat öğrencilerimizi de rahatsız etmemeliyiz. Biz gerekli zamanlarda ÖSYM'ye belirli önerilerde bulunuyoruz. Yakında bakarsınız TOFEL sınavlarında olduğu gibi bilgisayar başında herkesin kendi adına soruların çıktığı, kolaydan zora giden bir sistem getirilebilir. Onun içinde uğraşıyoruz. Biz bu sınavları sıfır hatayla yapmayı hedefliyoruz.'' -''Yeni rektör, üniversitesinin kaybettiklerini telafi edecek''- Kastamonu Üniversitesinin daha önceki rektör döneminde gelişme düzeyinin kendileri için çok tatminkar olmadığını kaydeden Özcan, üniversitenin çok daha hızlı gelişmesini istediklerini vurgulayarak, ''Öğrenci sayısı ve fakülte sayısı çok tatminkar değil. Kastamonu'nun üniversiteye ne kadar ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Yeni Rektörümüzle, geçmiş 4 yılda Kastamonu Üniversitesinin kaybettiklerini telafi edeceğimizi umuyorum. Rektörümüz üniversitesini geliştirmeye yönelik ne isterse onu vermeye hazırız'' şeklinde konuştu.