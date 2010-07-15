-"SINAV KADAR YAPILAN TERCİHLER DE ÖNEMLİ" İSTANBUL (A.A) - 15.07.2010 - Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER), üniversiteye giriş sınavı kadar, tercihlerin de önemli olduğunu, öğrencilerden, ileride mutlu olabilmeleri için tercihlerini çok dikkatli yapmalarını istedi. Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, her yıl yaklaşık 1,5 milyon gencin, üniversiteye yerleşebilmek için sınavlara hazırlandığı, sınavlarda başarıyı hedefleyen öğrenci ve velilerin, sınavlara hazırlık sürecinde ve sınav sonrasında yaşadıkları duyguların farklılık gösterdiği belirtildi. Tercih dönemlerinin, gençlerin sınava hazırlanırken yaşadığı stresi, ''zor karar verme sürecine'' dönüştürdüğü ifade edilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi: ''Genç, kendini ne kadar iyi tanır, önünde yer alan kariyer seçenekleri içerisinde kendisine en uygununu belirler ve bu doğrultuda seçimler gerçekleştirirse, sınava ve sınav sonucu elde ettiği başarıya o kadar doğru anlamlar yükleyebilir. Anne ve babalar, çocuklarıyla, klişelerden uzak ilişki kurmayı, onların sınırlılıklarını bilerek güçlü yönlerine odaklanmayı ve olaylara ve durumlara kendi pencerelerinden değil, çocuklarının kişilik özelliklerini de gözeterek, kariyer planlamalarına destek olmayı başarabilmelidirler.'' Öğrencilerin, tercih listelerini oluştururken sıklıkla yaşadıkları sorunun, seçecekleri yüksek öğrenim programlarını nasıl sıralayacaklarıyla ilgili olduğu bildirilen açıklamada, kafası karışan adayların, neyi kıstas alacaklarını bilemedikleri anlatıldı. Bu konuda birçok şekilde davranılabileceği vurgulanan açıklamada, şöyle denildi: ''Ama tek bir doğru yöntem vardır. O da adayın gerçekten okumak istediği bölümleri en çok okumak istediğinden başlayarak sıralamasıdır. Yani istek sırasını yapmasıdır. Bu tip bir listede düşük bir programdan sonra ondan daha yüksek puanlı bir program gelebilir. Birçok kişi bu durumun hatalı olduğunu, yüksek puanlı programın düşük puanlı programın üstüne yazılması gerektiğini, aksi durumunda 'ölü tercih' yapılmış olacağını söylemektedirler. Adaylar şunu bilmelidir ki hiçbir tercih ölü değildir. Böyle bir itiraz mantık alanından yapılabilir. Yani, puanınız yetmediği için düşük puanlı programa giremediğinize göre bundan sonra yazmış olduğunuz daha yüksek puanlı programa da giremeyeceksiniz demektir. Üniversite programlarının taban puanları yıldan yıla değişmektedir. Puanlar, bazı yıllar artış bazı yıllar azalış gösterebilmektedir. Bu nedenle düşük puanlı bir programdan sonra yazmış olduğunuz daha yüksek puanlı bir program, o yılki tercihlere bağlı olarak daha düşük bir puana gerileyebilir.''