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Yaşam

"SİMAV'IN KALBİ DİNLENİYOR" KÜTAHYA (A.A)

27 Temmuz 2011 13:57

-"SİMAV'IN KALBİ DİNLENİYOR" KÜTAHYA (A.A) - 27.07.2011 - Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), Türkiye'deki 118'inci deprem izleme istasyonunu, ''Simav'ın Kalbi Dinleniyor'' projesi kapsamında, Kütahya'nın Simav ilçesinde kurdu. BÜ KRDAE Ulusal Deprem İzleme Merkezi (UDİM) Müdürü Dr. Doğan Kalafat, kente hakim bir nokta olan Karşıyaka tepesinde oluşturulan istasyonda yaptığı açıklamada, buranın ''Simav'ın Kalbi Dinleniyor'' projesi çerçevesinde Simav Belediyesinin desteğiyle faaliyete geçirildiğini bildirdi. Simav'da 19 Mayıs'ta meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından 14 bine yakın artçı sarsıntı oluştuğunu anlatan Kalafat, ''Simav bu nedenle izlemeye alındı'' dedi. Türkiye'de 118. istasyonu Simav'da kurduklarını belirten Kalafat, istasyondan elde edilecek verilerle çok küçük kırılmaların dahi kesintisiz izlenebileceğini söyledi. 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından kaydedilen artçı sarsıntıların olumlu seyrettiğini vurgulayan Kalafat, ''Şu andaki gidişat olumludur. İnşallah bundan sonra daha da azalarak bu süreç bitecektir'' diye konuştu. Kalafat, istasyon ile ilgili çalışmalarda destek veren Simav Belediye Başkanı Kasım Karahan başta olmak üzere kurum ve kuruluşların yöneticilerine teşekkür etti.

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