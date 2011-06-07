-"SİMAV'DAKİ DEPREM İSTANBUL'U ETKİLEMEZ" KÜTAHYA (A.A) - 07.06.2011 - İstanbul Üniversitesi (İÜ) Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Osman Öncel, ''Simav'daki deprem, İstanbul'u etkilemez. Tam tersine İstanbul ve çevresinde oluşabilecek depremler, jeotermal enerjiye sahip Simav'ı olumsuz etkileyebilir'' dedi. Simav'a gelerek fay hattı ve hasarlı binalarda incelemelerde bulunan Prof. Dr. Öncel, yaptığı açıklamada, 19 Mayıs'ta meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, ilçe merkezine 1 kilometre uzaklıkta Simav Dağı yamaçlarındaki Acembaba mevkisi olabileceğini, bunun için yeterli delile sahip olduklarını söyledi. Yeni keşfedilen ve çok geniş bir alana yayılan Acembaba'da fay hattındaki hareketliliğin yaklaşık 500 gün sürmesinin beklendiğini ifade eden Prof. Dr. Öncel, buradaki fay kırığının uzunluğunun 1 kilometre, genişliğinin ise yer yer 10 santimetreyi bulduğunu anlattı. Prof. Dr. Öncel, Simav ve çevresinde oluşabilecek depremleri önceden belirlemek üzere erken uyarı sistemi kurulmasının, halkın can ve mal güvenliği için isabetli olacağını belirtti. -''DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜN 6'NIN ÜZERİNDE OLDUĞUNU TAHMİN EDİYORUZ''- Simav'daki depremin, Türkiye'nin batısında birçok ilde hissedildiğini hatırlatan Öncel, şunları kaydetti: ''Depremin büyüklüğü, 5,9'dan fazla olabilir. 5,9 büyüklüğünde bir deprem, bunca sağlam yapıya sahip bir bölgede böylesine derin izler bırakmaz. Depremin büyüklüğünün 6'nın üzerinde olduğunu tahmin ediyoruz. Simav'ı fazla etkilememesinin en büyük nedeni, merkez üssünün yapılaşmanın 1 kilometre kadar ötesinde olmasındandır. Şayet merkez üssü ilçe merkezi olsaydı, bu deprem Simav'ı yerle bir ederdi. Simav'daki deprem, İstanbul'u etkilemez. Tam tersine İstanbul ve çevresinde oluşabilecek depremler, jeotermal enerji kaynaklarına sahip Simav'ı olumsuz etkileyebilir.'' Depremlerin sıkça yaşandığı Simav'ın geleceği ve erken uyarı sisteminin çalışması bakımından ilçede Jeotermal Enerji ve Deprem Araştırma Merkezi kurulması gerektiğine dikkati çeken Prof. Dr. Öncel, bu merkezin kurulması için İÜ olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.