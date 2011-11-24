-"Şike" yasa teklifinin tümünün görüşmeleri tamamlandı TBMM (A.A) - 23.11.2011 - TBMM Genel Kurulunda görüşülen şike cezalarını azaltan yasa teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak maddelerine geçilmesi kabul edildi. MHP Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk, teklif üzerinde yaptığı konuşmada, Mart ayında yapılan düzenlemeyle ''kantarın topuzunun fazla kaçtığını'' belirterek, suç-ceza karşılaştırılmasında denge sağlanması için yeni bir teklifin getirildiğini söyledi. Yasama olarak görevi tamamlamış olmalarının olayın halli için yeterli olmadığını kaydeden Öztürk, ''Ülkemiz spor suçları için cehennem olmalıdır. Ama yargı camiası bu konuda bize güven vermemektedir'' dedi. Futbolda şike soruşturmasına işaret eden Öztürk, ''Kamuoyunda suçlu hazırdı, suçluyu suçlayabilmek için deliller, belgeler mi hazırlanıyordu algısına sebebiyet verilmemeli. Kamuoyunda bu düzenleme hakkında 'Meclis birilerini mi kurtaracak?' deniyor. Daha açıklanmadan şaibe bulaşmış bir iddianame olmuştur. Suç soruşturması lince dönüşmüştür, bu linç durdurulmalıdır'' diye konuştu. -''Cezalar fazla olmuş olabilir''- AK Parti Grubu adına konuşan Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, yasayla getirilen düzenlemeler hakkında bilgi verdi. ''Bu teklife nereden geldik?'' diyen Köylü, yasada şikeye verilen cezalar düzenlenirken rüşvet suçuyla mukayese edildiğini belirterek, cezaların bu şekilde olmasının nedeni rüşvete benzer suç olması olarak gösterdi. Köylü, ''Cezanın yüksek olması anormal kabul edildi. Fazla olmuş olabilir, bunu takdirle karşılıyorum'' dedi. Teklifle, cezanın indirilmesinin kamuoyunda af olarak algılanabileceğine işaret eden Köylü, bu algıyı gidermek için öngörülen cezanın seçenekli yaptırımlara ve paraya çevrilmemesine, ertelenmemesine imkan tanındığını söyledi. -''Islak imzalarıyla gelen bir metin var''- Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, milletvekillerinin sorularını yanıtlarken, ''Hükümet tasarısı görüşmüyoruz, bu bir kanun teklifidir ve altında 4 siyasi partinin grup başkanvekilerinin imzası vardır. Hasip Kaplan imzasını geri çekmiş olsa bile...Bu imzayı başta atmamış olsaydı belki Komisyon bunu gündem yapmayacak, Genel Kurula indirilmeyecekti. Teklif Meclis iradesiyle şekillenen husustur. Eğer öyle bir irade varsa, Meclisin müşterek iradesidir. TBMM kendi gündemine hakimdir. Yürütme organı olarak bunun üzerinde inisiyatif kullanmamız mümkün değil'' diye konuştu. Kılıç, 18 kulübün bizzat başkanları ve başkanvekillerinin yasanın değiştirilmesi talebini içeren ve ıslak imzayla kendilerine gelen bir metin bulunduğunu ifade ederek, ayrıca 4 siyasi parti grubunu gezerek bunu kendileriyle de paylaştıklarını hatırlattı. Kılıç, ''Düzenlemenin çok acele olduğu kanaatinin kendisinde hasıl olmadığını'' söyledi. MHP Milletvekili Yusuf Halacoğlu'nun ''Teklifin kamuoyunda Aziz Yıldırım'ı kurtarma yasası olarak değerlendirilebilir mi?'' sorusu üzerine Kılıç, ''Şahsım, Adalet Komisyonu üyeleri ve milletvekillerini herhangi bir şahsı kurtarmaya mahsus bir kanun yapma fikrinden ve düşüncesinden tenzih etmek isterim. Aziz Yıldırım, benim şahsen hayatım boyunca gördüğüm, karşılaştığım, yan yana geldiğim biri hiç olmadı. Şahsa yönelik bir düzenleme kanaati bizde olmadı. Kamuoyunda böyle bir algı olabilir ama eksik bilendirmeden kaynaklı olabilir'' diye konuştu. Konuşmaların ardından teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak maddelerine geçilmesi kabul edildi.