-"Sigara içen adam" kaldırılıyor MALATYA (A.A) - 18.10.2011 - Malatya'daki restoran, kahvehane, bar, kafeterya gibi halka açık olan eğlence merkezlerindeki lavabolarda bulunan ''sigara içen adam ve pipo'' figürleri kaldırılıyor. Malatya Kayısı Araştırma ve Proje Geliştirme Derneği'nin halka açık alanlarda lavabolarda bulunan sigara ve pipo figürlerinin kaldırılması yönündeki müracaatını değerlendiren İl Sağlık Müdürlüğü, Bakanlıktan görüş aldıktan sonra konuyu İl Tütün Kurulu'nun gündemine getirdi. Kurul da, bazı lavabolar üzerinde bulunan, sigara içen adam ve pipo figürlerinin kaldırılmasına karar vererek, İl Sağlık Müdürlüğü'nün kararın takibini yapmasını uygun gördü. Dernek Başkanı Erhan Soğukpınar, yaptığı yazılı açıklamada, tütün ve tütün mamullerinin reklamının yasaklanmasına rağmen, halka açık alanlardaki lavabolarda bulunan sigara ve pipo figürlerinin çocukların hafızalarında yanlış yer edebildiğine işaret ederek, bunların kaldırılması yönünde karar alınması için Sağlık Müdürlüğü'ne müracaatta bulunduklarını bildirdi. Soğukpınar, ''Bu logolara sahip işletmelerde veya kamuya açık yerlerdeki tuvalet, lavabo ve sauna gibi yerlerdeki sigara kullanan insan figürü kaldırılarak daha yönlendirici bir figür konulması yönünde çalışmalar yapılmasının toplum sağlığı bakımından yerinde olacağı kanaatindeyiz. Bu yöndeki talebimiz olumlu ve yerinde bulunarak, gerekli girişimler yapılmış, Sağlık İl Müdürlüğünce bize gönderilen yazıda, lavabolardaki logoların kaldırılması yönünde çalışma yapılacağı iletilmiştir'' dedi.