-"SIFIR NOKTASI"NA CAMİ PROJESİNE DAVA NEW YORK (A.A) - 04.08.2010 - New York'ta 11 Eylül saldırısıyla yıkılan ikiz kulelerin olduğu ve bugün ''sıfır noktası'' olarak adlandırılan bölge yakınına cami inşa etme projesine karşı mahkemeye başvuruluyor. Amerikan Hukuk ve Adalet Merkezi adlı grup, New York Anıt Koruma Komisyonu'nun camiyi de içeren bir İslam kültür merkezi inşa edilmesine olanak sağlayan kararını dava edeceğini açıkladı. Komisyon, caminin yapılacağı yerdeki 152 yıllık binanın tarihi bir değeri olması için gerekli kriterleri karşılamadığını belirleyerek, inşaat önündeki engeli kaldırmıştı.