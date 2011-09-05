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Yaşam

"Şiddetsiz Aileler İçin Baba Eğitimi Projesi" ANTALYA (A.A)

05 Eylül 2011 22:41

-"Şiddetsiz Aileler İçin Baba Eğitimi Projesi" ANTALYA (A.A) - 05.09.2011 - Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, babanın, çocuğun kişiliğinin gelişiminde özdeşim modeli olması sebebiyle büyük önem taşıdığını belirterek, ''Bu nedenle çocuğun gelişiminde babaya da destek verecek programların oluşturulması ve yeni bir yaklaşımla aile içindeki baba kavramının yeniden işlenmesi önemli ve aynı zamanda da gereklidir'' dedi.  Milli Eğitim Bakanlığı ve Anne ve Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) işbirliğiyle, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlendirilmesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Örgütü desteğiyle başlatılan, ''Şiddetsiz Aileler İçin Baba Eğitimi Projesi'' çerçevesinde, 130 öğretmene Antalya'nın Kemer ilçesinde ''Baba Destek Programı'' semineri verilmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, seminerin açılış günü için video mesajı gönderdi. Bakan Dinçer, mesajında, her çocuğun, zihinsel ve bedensel bir potansiyele sahip olarak doğduğunu, doğduğu anda da ilk ilişkiyi annesiyle kurduğunu belirterek, ''Babasıyla tanışması daha sonradır. Ancak tanışma ve ilişki kurma şekli ne olursa olsun, anne ve baba, çocuğun potansiyelinin geliştirilmesinde her türlü katkıyı yapacak güce sahiptir. Zihni ve psiko-sosyal gelişimde anne ve babanın üstlendiği rollerde birtakım farklılıklar vardır. Anne, ailenin bir bütün olmasını sağlayan, kişiler arası ilişkileri düzenleyen bir birey, baba ise disiplini sağlayan, geleceği planlayan, ailenin dışındaki dünyayla etkileşimde bulunan biri olarak çocuğa model oluştururlar'' dedi. Dünyada annenin çocuğuna karşı tutumunun, çocuğun gelişimine etkisinin bilindiğini ve anneleri destekleyici programların uygulandığını vurgulayan Dinçer, mesajında şunları iletti: ''Öte yandan babanın da çocuk gelişiminde anne kadar önemli olduğuna dair inanç giderek güçleniyor. Baba, çocuğun kişiliğinin gelişiminde özdeşim modeli olması sebebiyle büyük bir önem taşıyor. Bu nedenle çocuğun gelişiminde babaya da destek verecek programların oluşturulması ve yeni bir yaklaşımla aile içindeki baba kavramının yeniden işlenmesi önemli ve aynı zamanda da gereklidir. Bu açıdan hiç zaman kaybetmeden bu doğrultuda uygun tedbirler alınmalıdır. Erkeklerin, haklara saygılı, çocuğuyla demokratik ilişki kuran, otoriter olmayan, şefkatli, değerlerine sahip çıkan, çocuğuyla daha fazla zaman geçiren, hayatın zorluklarıyla baş ederken bile inancından taviz vermeden ilişki kuran bir baba olmaları desteklenmelidir.'' Bakan Dinçer, babanın, çocuğu yetiştirirken insan kimliği üzerinde durarak, kadın-erkek ayrımı yapmamayı, fiziki gücünü kadına karşı kullanmanın hem psikolojik, hem de ahlaken zayıflık olduğunu öğretmesi gerektiğini ifade etti. Dinçer, mesajında, ''Önemli olan mükemmel bir baba olmak değildir. Bu konuda kendini geliştirme isteğini duyan ve çaba harcayan, yaptığı hataları gördüğünde bunda ısrar etmeyerek, hatadan dönme olgunluğunu gösterebilen baba olabilmektir'' dedi.  Çocuk yetiştirilirken mutlaka iletişime geçilmesi gerektiğini vurgulayan Dinçer, Milli Eğitim Bakanlığı olarak sağlıklı zihni ve sosyal becerilere sahip çocuklar yetişmesi için anne ve babaların birlikte gelişimini desteklediklerini bildirdi. Bakan Dinçer, ''Biz, kendi kendine yeten, güveni tam, girişken, sorumluluk alan, araştıran toplumsal değerlere ve kurallara niçin uyması gerektiğini bilen, hakkını arayan, gerektiğinde itiraz eden, kendisi ve çevresi ile barışık bir insan yetiştirmek istiyoruz'' mesajını iletti.  Dinçer, eğitimci güçlendirme seminerinin çocukların gelişimine katkıda bulunacağına inandığını belirterek, başarılar diledi. Seminer, 9 Eylül'de sona erecek.

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