"Sıcak çarpması ile beyin kanaması karıştırılıyor"

Buse ÖZEL / İSTANBUL, (DHA) BEYİN ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Peker, yaz aylarında beyin damarlarında tıkanmaların ve beyin kanamalarının arttığını ancak sıcak nedeniyle bu şikayetlerin sıcak çarpması ile karıştırıldığına dikkat çekti. Beyin kanamalarının sıcak çarpmasıyla karıştırılması nedeniyle ölümcül olabileceğini belirten Prof. Dr. Peker, beyin kanaması ile sıcak çarpmasının üç temel farkı olduğunu söyledi ve \"Beyin kanamasında kafa içindeki basınç artar ve buna bağlı olarak ani ve şiddetli baş ağrısı, bulantı ile kusma belirtileri ortaya çıkar. Sıcak çarpmasında ise yavaş yavaş ortaya çıkan halsizlik, yorgunluk ve konsantrasyon bozukluğu görülür\" dedi.

\"VÜCUDUN YARISINDA UYUŞMA, KUVVET KAYBI BEYİN KANAMASI BELİRTİSİ OLABİLİR\"

Prof. Dr. Peker, şiddetli baş ağrısı ve beraberinde bulantı, kusma, konuşma bozukluğu, denge kaybı, vücudun yarısında uyuşma ve kuvvet kaybı, kısa süreli bilinç kaybı ve bayılma gibi durumlarda beyin kanamasından şüphelenilmesi ve en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesinin hayati önem taşıdığını söyledi.

Küresel ısınmanın etkisiyle mevsimlerin yer değiştirmesi, yazın sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması gibi etkilerin çeşitli hastalıklara da neden olduğunu söyleyen Prof. Dr. Peker, sıcak ve nemin neden olduğu beyin hastalıklarından en sık karşılaşılanlarının sıcak çarpması, beyin damarlarının tıkanması ve beyin kanamaları olduğunu söyledi.

\"BEYNİN YÜZDE 80\'İ SUDAN OLUŞUYOR\"

Beyin kanamalarının ise çoğunlukla sıcak çarpmasıyla karıştırılabildiğini ve bu durumun da ölümcül olduğunu söyleyen Peker, sözlerine şöyle devam etti: \"Gün içerisinde 10:00 ve 16:00 saatleri arasında direk güneşe maruz kalmaktan kaçınmalı, bol bol su içmeli, açık havada ağır işler yapmaktan kaçınılmalı. Yüzde 80\'i sudan oluşan insan beyni sıcağa karşı büyük bir hassasiyet taşıyor ve aşırı sıcak vücuttaki su kaybına bağlı olarak gelişen beyin hastalıklarında artışa neden oluyor.\"

\"VÜCUT ISISININ 40 DERECENİN ÜSTÜNE ÇIKMASI SICAK ÇARPMASI\"

Prof. Dr. Selçuk Peker, \"Vücut ısısının 40 derecenin üstüne çıkmasının sıcak çarpması olarak tanımlanabiliyor. Bu durumlarda hasta hızlıca hastaneye alınmalı, sıvı desteği verilmeli ve vücut ısısı düşürülmeli. Uzun süre vücut ısısı yüksek kalan bir kişinin beyin dışında ayrıca pek çok organının etkilenmesi ile ölüme kadar gidebilecek sorunlarla karşılaşabilir. Bu nedenle diyabet, yüksek tansiyon, böbrek hastalığı gibi bilinen kronik hastalığı olanların özellikle çok sıcak ortamlardan kaçınması gerekiyor.\" dedi.

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