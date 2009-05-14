T24 LogoT24 Logo
Yaşam

"Sevgi bayrağı" Ankara yolunda

14 Mayıs 2009 12:44

Ankara'daki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenleri sırasında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e verilmek üzere Samsun'dan yola çıkarılan "Sevgi Bayrağı", düzenlenen törenle Erzurum'dan uğurlandı.

Atatürk'ün Samsun'a çıkışının simgesi olan Sevgi Bayrağı'nın, bir gün kaldığı tarihi Erzurum Kongre binası önünde tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende, Erzurum Valisi Sami Bulut bayrağı öperek, Erzurumlu atlet Hakan Teymur'a teslim etti.

Teymur'un ellerinde tarihi kongre binasından çıkarılan Sevgi Bayrağı, Vali Bulut, Emniyet Müdürü Yusuf Çalkavur, Gençlik ve Spor Müdürü Fatih Çintımar ve 9. Kolordu Komutanlığı Bando Takımından oluşan kortej ile Havuzbaşı Semti'ndeki Atatürk Anıtı'na doğru yola çıktı.

Cumhuriyet Caddesi'nde protokol üyelerince uğurlanan bayrak, Erzurum-Erzincan il sınırındaki Şoförler Çeşmesi mevkisinde düzenlenecek törenle Erzincanlı atletlere teslim edilecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24