"Sevgi bayrağı" Ankara yolunda

Ankara'daki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenleri sırasında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e verilmek üzere Samsun'dan yola çıkarılan "Sevgi Bayrağı", düzenlenen törenle Erzurum'dan uğurlandı.



Atatürk'ün Samsun'a çıkışının simgesi olan Sevgi Bayrağı'nın, bir gün kaldığı tarihi Erzurum Kongre binası önünde tören düzenlendi.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende, Erzurum Valisi Sami Bulut bayrağı öperek, Erzurumlu atlet Hakan Teymur'a teslim etti.



Teymur'un ellerinde tarihi kongre binasından çıkarılan Sevgi Bayrağı, Vali Bulut, Emniyet Müdürü Yusuf Çalkavur, Gençlik ve Spor Müdürü Fatih Çintımar ve 9. Kolordu Komutanlığı Bando Takımından oluşan kortej ile Havuzbaşı Semti'ndeki Atatürk Anıtı'na doğru yola çıktı.



Cumhuriyet Caddesi'nde protokol üyelerince uğurlanan bayrak, Erzurum-Erzincan il sınırındaki Şoförler Çeşmesi mevkisinde düzenlenecek törenle Erzincanlı atletlere teslim edilecek.

