-"ŞENGÜN İNTİKAM DUYGUSUYLA ATANDI" TBMM (A.A) - 14.07.2011 - CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, ''Hükümetin istediği şekilde karar vermeyen, hukuka uygun davranan bazı yargıçlara karşı intikam duygularıyla işlem yapıldığını'' savunarak, ''Köksal Şengün'e karşı yapılan işlemin esasında da bu vardır'' dedi. Kart, düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 61. Hükümet Programı görüşmelerinde ''toplumu ayrıştırmaya ve gerçekleri saptırmaya devam ettiğini'' ileri sürdü. Alaaddin Camisi'nin yapımından bugüne, toprak üzerine yapıldığı için hep zemin sorunu yaşadığını belirten Kart, bu caminin yapımından bu yana zaman zaman onarımlardan geçtiğini kaydetti. 1839 yılında Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın Konya'yı işgali sırasında bu caminin ''kısa bir müddet için ahır olarak kullanıldığı'' iddialar arasında olduğunu beliren Kart, ''Cumhuriyet tarihi öncesinde ve sonrasında bu camilerin hiçbir zaman ahır olarak kullanılması söz konusu olmamıştır'' diye konuştu. Kart, Selçuk Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Bölümü kayıtlarının bu bilgiyi doğruladığını ve Şişli 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 16 Aralık 2010 tarihle kararıyla da hükmen tespit edildiğini söyledi. Kart, toplantıda, İsmet İnönü döneminde yapılan yatırımlarla ilgili bilgiler içeren bir dosya dağıttı. -ŞENGÜN'ÜN BOLU'YA ATANMASI- Ergenekon Davalarına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti Başkanı Köksal Şengün'ün Bolu hakimliğine atanmasıyla ilgili bir soru üzerine Kart, şunları kaydetti: ''AKP iktidarıyla birlikte 12 Eylül 2010 referandumuyla artık HSYK, Adalet Bakanlığının doğrudan talimatlarıyla, tavsiyeleriyle, yönlendirmeleriyle görev yapan birimi haline gelmiştir. Bu yönüyle özellikle belli bazı kritik mahkemeler üzerinde Adalet Bakanlığının kurumsal baskısı, talimatı vardır. Burada hükümetin istediği şekilde karar vermeyen, hukuka uygun davranan, hukukun gereğini yapan, bağımsız, tarafsız yargılamanın gereğini yapan bazı yargıçlara karşı intikam, husumet duygularıyla işlem yapıldığını çok iyi biliyoruz. Köksal Şengün'e karşı yapılan işlemin esasında da özünde de bu vardır. O mahkemede görev yapan belli bazı hakimlere yönelik icra dairelerinde ihaleye fesat karıştırmaktan dolayı suç duyularımız vardır. Sen bakanlık olarak bu konularda bu kadar hassassın da bu konuda neden gereğini yapmıyorsun? Çünkü o yargıçlar senin oluşturduğun vücut dili üzerinden yargılama yapıyorlar.''