-"SELAM VEREN YOKTU, 62 ÜLKE VİZEYİ KALDIRDI" SİVAS - (A.A) - 19.07.2010 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem, hükümetin başarılı bir dış politika izlediğini belirterek, ''Önceden selam veren yoktu. Şu an 62 ülke vize kaldırdı'' dedi. İncelemelerde bulunmak üzere Sivas'ın Ulaş ilçesine giden Erdem'i, ilçe girişinde partililer karşıladı. Ulaş'taki esnafları gezen ve yaşlılarla sohbet eden Erdem, daha önce 65 lira olan yaşlılık maaşının 250 liraya çıktığını kaydederek, Anayasa'ya yaşlıları korumak için yeni maddeler koyduklarını söyledi. Erdem, Cumhuriyet döneminin en başarılı Dışişleri Bakanlığı çalışmalarının AK Parti hükümetinde yaşandığını da belirterek, ''Önceden selam veren yoktu. Şu an 62 ülke vize kaldırdı. Türkiye'de Türk parası geçmiyordu. Vatandaşlar avro ve dolara yatırım yapıyorlardı. Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümünde Türkiye gelişmiş ülkeler arasında 10'uncu sırayı alacak'' dedi. -CHP İLÇE TEŞKİLATINI ZİYARET- Vatandaş ve esnaflardan referandum için destek isteyen Erdem, CHP Ulaş İlçe Teşkilatını da ziyaret ederek, partililerle sohbet etti. Ziyarette, CHP Ulaş İlçe Teşkilatı üyelerinin 12 Eylülde yapılacak anayasa referandumunda ''hayır'' oyu vereceklerini söylemeleri üzerine Erdem, ''CHP politik davranıyor, desteklerinizi bekliyoruz'' diye konuştu.