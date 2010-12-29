-"ŞEHİDİN EMANETİ" SAHİPSİZ KALDI EDİRNE (A.A) - 29.12.2010 - Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Maksutlu köyünde yaşayan şehit ailesi, yoksulluk ve hastalık içinde yaşam mücadelesi veriyor. Alınan bilgiye göre, 1986 yılında Şırnak'ın Uludere ilçesinde şehit olan Muharrem Bostancı'nın babası Ali Bostancı (86) ile belden aşağısı tutmayan annesi Fatma Bostancı (76), banyo, tuvalet ve mutfağı olmayan tek odalı bir evde yaşıyor. Evlerinin baş köşesine oğulları Muharrem Bostancı'nın askerlik fotoğrafını koyan gözü yaşlı Fatma nine, 24 yıldan bu yana oğlunun acısıyla gözünden hiç yaş eksik olmadığını belirterek, ''kınalı kuzusuna'' duyduğu özlemi dile getiriyor. Yokluk içinde yaşadıklarını ve 3 ayda bir bin lira şehit aylığı aldıklarını söyleyen Fatma nine, yaşadıkları evin de fiziki şartlarının uygun olmadığını kaydetti. Evde tuvalet, banyo ve mutfak bulunmadığını ve bir süre önce kaymakamlık tarafından yaptırılan tek odalı evde yaşadıklarını söyleyen Fatma Bostancı, soğuk kış günlerinde zor günler geçirdiklerini söyledi. Baba Ali Bostancı da yaşadıkları ortamın oldukça sağlıksız olduğuna dikkati çekerek, ''Evimizde banyo, tuvalet, mutfak yok. Kaymakamlık bir odalı bir yer yaptırdı ama soğuktan oturmak mümkün değil. Kapısında dahi kilit olmayan evi yapan ustalar kendilerine verilen para ile ancak böylesi bir yer yapılabileceğini söyledi. Daha önce çatısından yağmur suları içeri giriyordu ancak sağolsunlar başvurumuz sonrası gelip tamir ettiler. Halen lambası bile arızadan yanıp sönen ufak bir odada yaşamaya çalışıyoruz'' dedi. Kömür yardımı istedik ama kendi köylerine sıra gelmediği için komşularından temin ettikleri ağaçları yakarak ısınmaya çalıştıklarını anlatan Ali Bostancı, ''Evin damının onarmaya çalışırken yere düşüp, omzumu kırmıştım. Benden başka bu işleri yapacak kimse yok. Ben en son 1 yıl kadar önce doktora gittim. Yürüyemeyen eşim ise yıllarca hiç doktora gitmedi. İkimiz de evdeki bir leğende yıkanmaya çalışıyoruz'' diye konuştu. Tüm yaşadıkları zorluklara rağmen ''Devletimizden Allah razı olsun, vatan sağ olsun. Kaderimiz böyleymiş'' diyen Bostancı, kimi zaman bölgedeki askeri yetkililerin kendilerini ziyaret ettikleri ama herhangi bir maddi destekte bulunmadıklarını söyledi. Acil olarak bir doktor muayenesi ile özürlüler için kullanılan akülü arabaya ihtiyaçları olduğunu ve bunun haricinde de banyo ve tuvaleti olan bir evde yaşamak istediklerini kaydeden Bostancı ailesi, yetkililere yardım çağrısında bulundu. Uzunköprü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkilileri ise Bostancı ailesine önceki senelerde yapılan gıda ve kömür yardımlarının devam edeceğini bildirerek, ailenin evine tuvalet ve banyo yapılması talebinin değerlendirildiğini kaydetti. Yetkililer, kömür yardımının da bir hafta içinde aileye ulaştırılacağını belirtti.