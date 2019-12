-"SEÇİMLERDE MİLLET MESAJINI VERDİ" TBMM (A.A) - 11.07.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül halkoylaması ve 12 Haziran seçimlerinde milletin ''Yeni bir anayasa yapın, milli birlik ve kardeşlik projesini sürdürün'' mesajını verdiğini belirterek, ''Biz yeni bir Anayasa için çağrımızı yapıyoruz ama bu çağrıya daha ilk günden 'Şu var mı, bu var mı?' Oturalım masaya, neyin olması gerekiyor bunları konuşalım. Daha masaya oturmadan adeta yine bir yargı mensubu gibi hesaba çekmenin anlamı yok'' dedi. Erdoğan, 61. Hükümet'in programı üzerindeki eleştirileri yanıt verirken, CHP'li milletvekillerinin yemin konusundaki tavrını eleştirerek, ''Aslında sizin bu salona girmemeniz, giremememiz gerekirdi. Bu İçtüzük'te var. Bir İçtüzük ihlali yapıldı'' dedi. CHP'li milletvekillerinin sözlerine tepki göstermesi üzerine Erdoğan, ''Yemini ettikten sonra istediğin zaman girersin. Ama yemin etmediğin zaman durumun tribündekiler gibidir. İktidar önüne 2023 gibi bir vizyon koymuşken muhalefet, hala o tartışmaları yürütüyorsa, hala bunları yürütüyorsa, hala eskinin meselelerine takılıp kalıyorsa, 1940'ları aşıp bugünlere gelemiyorsa biz bunu ülke adına sağlıklı hizmet ortamı görmeyiz' diye konuştu. Muhalefetin en az iktidar kadar vizyon sahibi olması gerektiğini, 12 Haziran seçimlerinden çıkan en net mesajın bu olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: ''Hala bir şey öğrenmeyecek misiniz? İşte Kasım 2002 tablo ortada, geliyoruz 22 Temmuz'a tablo ortada, geliyoruz 12 Haziran'a tablo ortada. Bir kendi halinize bakın, bir de AK Parti'ye bakın. Her şey ortada. Bu aziz, sevgili millet AK Parti'ye zikzak yaptırmadı, hep tırmandırdı ama sizde istikrar yok. Onun için de sizi muhalefete mahkum etti. Burada düşüneceksiniz, 'nerede yanlışımız var' diye düşüneceksiniz. Biz hep bunu düşündük, bunu hep halkımızla paylaştık. En geniş manada kamuoyu araştırmalarını yaptırdık, acaba biz yüzde 46 iken yüzde 54 niye; yüzde 34'de iken hemen araştırdık yüzde 66 niye? Burayı da bizim almamız lazım, bunların üzerinde de bizim tasarrufumuzun olması lazım. Hep bunları çalıştık. Devamlı ders çalıştık. 81 vilayette biz varız. Ama siz 81 vilayete daha yeni yeni gitmeye başladınız. Bundan dolayı da biz gururluyuz, seviniyoruz. Niye? Siyaseti 81 vilayette yapmamız lazım. Bunun sürekli uyarısını yapa yapa bugüne geldik. Şimdi CHP ilk kez bu seçimde bunu yaptı. Dilerim ki MHP de yapar. MHP'nin de yapması lazım. Hep beraber bu illerin tamamında bulunmak gerekir. Ben dersi aldım, gayet iyi de çalıyor. Netice de ortada. Siz ne haldesiniz ona bakın.'' -''MİLLET İKİ MESAJ VERDİ''- Erdoğan, muhalefetin kendilerini eleştirmesini, yapıcı eleştiriler ve öneriler getirmesini arzu ettiklerini belirterek, bu şekilde hep birlikte Meclis çatısı altında ülke ve millet için hizmet üretilmesini istediklerini söyledi. Yapıcı eleştiriden asla yüksünmediklerini, istişare ve müzakereden asla kaçınmadıklarını dile getiren Erdoğan, milletin istifadesine olan her işte elbirliği yapmaktan, bir ve beraber çalışmaktan asla gocunmadıklarını kaydetti. ''Bizi buraya millet gönderdi ve en nihayetinde hepimiz millet için varız ve millet için çalışıyoruz'' diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''12 Eylül halkoylamasının ardından, 12 Haziran seçimlerinde millet bize şu iki mesajı gayet açık verdi: 'Yeni bir anayasa yapın, milli birlik ve kardeşlik sürecini kararlı şekilde' sürdürün' dedi. 12 Eylülde ortaya çıkan yüzde 58 evet oyunun da 12 Haziranda AK Parti'ye verilen yüzde 50 desteğin de verdiği en önemli mesaj işte budur. Ben burada bulunan her bir arkadaşımın yeni bir Anayasa konusunda istekli ve arzulu olduğunu zannediyordum. Ama dinlediğim konuşmalarda gördüm ki peşinen, şimdiden 'Biz yeni bir Anayasa çalışmasında iktidarla yoğuz' havası var. Doğrusu buna üzüldüm. Bakın yine ön kabuller. Daha önce çünkü aynı durumlardan geçtik. 'Kapağını açıp kapatırız' veya 'Bize bir çay içmeye gelirler.' O kadar. Bize bu söylendi. O zamanki Meclis Başkanımız Sayın Toptan davet yaptı. O davete MHP ve BDP 'evet' dedi ama CHP o davete 'evet' demedi. Niye? Hiçbir zaman yok. 26 maddelik paketle ilgili bir çalışma... 'Gelin bunu yapalım' dedik. Bir çok sıkıntılar o paketin içine konulabilirdi. Ama baktık ki karşımızda üçlü blok; CHP, MHP, BDP... Burada sadece bir nakarat, geldiler çıktılar kürsüye o nakaratı okudular gittiler. Başka bir şey yok ve oylamalara da katılmadılar. Niye katılmıyorsunuz, katılın. Demokrasinin gereği bu değil mi, Parlamentoda üye olmanın görevi bu değil mi? İşte bugün yaptıklarının tersini orada yaptılar. Farklı bir şekilde yaptılar. Birinde yemin etmemişlerdi, birinde de yemin etmiş olarak aynı şeyi yaptılar. Bunlar demokrasiye yakışmıyor. Egemenlik olayına yakışmıyor. Diyorum ki 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' anlayışı, size verilmiş bir yetki, bunun gereğini yapın. 'Evet', 'Hayır' dersiniz veya çekimser kalırsınız. Bunlardan birini yaparsınız. 'Gelin bunu burada yapın...' Ama yapmadılar. Burada bir mücadele 15 gün. Bize, 'Aceleniz niye?' dediler. Bundan daha acil ne olur? 15 gün gece gündüz çalıştık. Parlamentodan çıkardık, millete gittik. Ne oldu. Meydanlarda muhalefet 'Hayır' dedi, biz de meydanlarda 'Evet' için gayret ettik. Yüzde 58 bizim halkımız bu anayasaya 'Evet' dedi. Demek ki, bak millet ibreyi düzeltiyor. İşin gerçeği bu. Şimdi de biz yeni bir Anayasa için çağrımızı yapıyoruz. Ama bu çağrıya daha ilk günden 'Şu var mı, bu var mı?' 'Şu var mı'yı, 'bu var mı'yı bırakalım. Lütfen. Oturalım masaya, neyin olması gerekiyor bunları konuşalım, ortak akıl oluşturalım orada bunları konuşalım. Daha masaya oturmadan adeta yine bir yargı mensubu gibi hesaba çekmenin anlamı yok. Masayı kuralım, oturalım bu masada Anayasayı kuralım. Ama sizin Allah aşkına böyle bir derdiniz, böyle bir probleminiz yoksa, kusura bakmayın, biz mevcut yasalarla da ülkeyi idare ederiz. Şunu diyorlar, 'Ee, şu anda Meclis Başkanı dışında 326 oya sahipler, istediğimi yaparım havasında gidiyorlar.' Bakın biz işin felsefesi olarak söylüyorum; çoğunluğun azanlığa tahakkümüne karşı olan bir anlayışın mensubuyuz. Ama bunu söylerken, kusura bakmayın azınlığın da çoğunluğa tahakkümüne müsaade etmeyiz. Bunu da böyle bilesiniz. Şu anda 326 milletvekilinin burada yapması gereken neyse, biz bunu yapacağız, bunu yapmaya mecburuz. Çünkü milletimiz git 'Orada çalış' dedi, 'yat' demedi. Çalışacağız ve buradan yasalar çerçevesinde çıkarılması gereken neyse, bu yasaları da buradan çıkaracağız. Çünkü biz hizmet edeceğiz. Şimdi bu aşamadan sonra bize düşen bu iki meselede samimiyetle çalışmak, verilen sözlerin arkasında durmak, Türkiye'yi artık çok farklı bir boyuta, çok farklı standartlara hep birlikte taşımaktır.'' -''30 MİLYAR DOLAR EKONOMİYE HARCANSAYDI...''- Erdoğan, terörün bu ülkeye maliyetinin 30 bine aşkın insanın hayatını kaybetmesinin yanında bir hesaplamaya göre 300 milyar doların üzerinde ekonomik bedel olduğunu kaydederek, şöyle konuştu: ''Bu 300 milyar dolar ekonomiye, özellikle de istihdama harcanmış olsaydı bugün Türkiye nerelerde olurdu? Ben bunu muhayyilenize bırakıyorum. Terörün yanında modern, demokratik, katılımcı, özgürlükçü bir Anayasamızın olmaması, en az terör kadar ülkeye bedel ödetmiştir, maliyet yüklemiştir. Enflasyondan faizlere, yatırımlardan borçlanmaya kadar ekonomiyi, günlük hayatı, sokağı, mutfağı ilgilendiren her gösterge, geçmişte yaşanan istikrarsızlık ve güvensizlik ortamlarından ziyadesiyle etkinlenmiştir. Son 9 yılda kaydettiğimiz ilerleme, istikrarın, güven ortamının, demokratikleşme alanında attığımız adımların, aktif dış politikanın bir neticesidir. Anayasa ve terör sorununu da geride bıraktığımızda inanın Türkiye tüm zincirlerinden kurtulmuş ve bu şekilde de geleceğe yürüyecektir. Bunu böyle bilmenizi isterim. Yeter ki safralarımızı atalım, yeter ki yüklerimizden kurtulalım, yeter ki bize ayak bağı olan meseleleri çözelim, bize engelleyen, bizi yavaşlatan sorunları geride bırakalım.'' -''ATATÜRK TALİMAT VERİYOR, İNÖNÜ YAPMIYOR''- Erdoğan, ''Program ile ilgili 'Hep bu programda -cek, -cak var' dendiğini'' ifade ederek, ''Gelecek zaman sigasıdır -cek, -cak. Biz 2023'ü ve onun önünde 4 yılı konuşuyoruz. Tabii -cek, -cak diyeceğiz. Şimdiki zaman sigasıyla veya geçmiş zaman sigasıyla konuşulmaz. Ama 9 yılda yaptıklarımız da var bu programın içinde, herhalde bunu da okumuşsunuzdur. Okuduysanız orada neler yaptığımızı da görüyorsunuz. Uçaklarla uçuyorsunuz, yollardan gidip geliyorsunuz, şu barajlardan sular içiyorsunuz. Artık bunları görmemezlikten gelmeyin. Marifet iltifata tabidir. Artık bunları da görün. Şu Hastanelerin, okulların halini gör'' diye konuştu. CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce'nin kendisine laf atması üzerine, Erdoğan, ''Geç o işi. Ne alakası var. İsmet Paşa'nın sayesinde bu ülkenin ne bedeller ödediğini de biz biliyoruz. Hadi geç, geç o işi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Konya Alaattin Camii ile alakalı olarak İnönü'ye talimat veriyor, 'Burayı restore ettir' diyor. Çünkü ahır olarak kullanılıyordu. Temizletmiyor, restorasyonunu yaptırtmıyor. Ebediyete intikal ediyor Atatürk, orayı restore etmek de bize kalıyor. Bundan da haberin var mı? Hepsi belge, bölge... Benim miadım belgelerle konuşmaktır, havada tavada değil. Bunları öğreneceksiniz'' karşılığını verdi.