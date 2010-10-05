-"SEÇİME GİRECEK OLUŞUM İÇİN GAYRET EDİYORUZ" İSTANBUL (A.A) - 04.10.2010 - Saadet Partisi'nden ve genel başkanlık görevinden istifa eden Numan Kurtulmuş, ''Seçime girecek bir siyasi oluşumun gerçekleşmesi için gayret ediyoruz''dedi. Kurtulmuş, Ankara'dan İstanbul'a gelişinde, Atatürk Havalimanı'nda, yaklaşık 40 kişilik bir grup tarafından ''Başbakan Kurtulmuş'' sloganları ile karşılandı. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, ''Saadet Partisi içinde milletin ve kamuoyunun gözü önünde olan olaylar neticesinde geçen cuma günü partiden ve genel başkanlık görevinden ayrıldığını'' söyledi. ''Bir müddet arkadaşlarımızla birlikte durum değerlendirmesi yapacağız. Sadece bizim camiamızın değil bütün Türkiye'nin, bütün kamuoyunun görüşlerini almaya gayret edeceğiz'' diyen Kurtulmuş, Türkiye'yi ve Anadolu'yu dolaşarak bu yolu en kısa zamanda tamamlamak, milletin ve tarihin kendilerine yüklediği sorumlulukları yerine getirmek için gayret göstereceklerini kaydetti. Bir basın mensubunun ''Genel seçimlerin 2011 yılının Haziran ayında yapılacağı söyleniyor. Partiniz bu seçimlere hazır olacak mı?'' şeklindeki sorusuna Kurtulmuş, ''Tabii seçime girecek bir siyasi oluşumun gerçekleşmesi için gayret ediyoruz'' yanıtını verdi. Kurtulmuş, Türkiye'nin her tarafında kendilerine yönelik büyük bir ilgi oluştuğunu ifade ederek ''Asıl olan partileri masa başında kurmak değildir. Milletle birlikte, sahada, milletin ilgisini, teveccühünü doğru bir şekilde değerlendirmek esastır. Ne gerekiyorsa onu yapacağız'' diye konuştu. Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın ''Sürüden ayrılanı kurt kapar'' şeklindeki değerlendirmesinin hatırlatılması üzerine de Kurtulmuş, ''Biz sürü değiliz ve sürülerle ilgilenmiyoruz. Biz iradesi olan, iddiası olan, bu ülkeye karşı sorumluluk hisseden herkesi arkadaşımız, kardeşimiz, yoldaşımız olarak görüyoruz'' dedi.