-"SEÇİM, YGS VE KPSS HALİNE GELMEMELİ'' TEKİRDAĞ (A.A) - 11.05.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''12 Haziran'da yapılacak genel seçim, sağlıklı bir ortamda gerçekleştirilmeli. Bu seçim, YGS ve KPSS gibi altı üstü karma karışık bir hale gelmemeli'' dedi. MHP Lideri Bahçeli, Tekirdağ'daki Cengiz Topel Meydanı'nda partisince düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 12 Haziran'da yapılacak genel seçimlerin, Türkiye'nin iç ve dış tehlikelerle karşı karşıya kaldığı ve bu tehlikelerin ağırlaştığı bir süreçte yapılacağını savundu. Seçimlerin milletin kaderini belirleyen bir karar anı olacağını belirten Bahçeli, şunları kaydetti: ''Seçimleri yüksek bir katılımla gerçekleştirmeliyiz. Çünkü bu seçimlerde ne kadar yüksek bir katılım sağlarsak, millet iradesi o derece yansımış olacak. Bu seçimlerin sağlıklı bir ortamda yapılması için siyasi iktidara büyük görev düşüyor. Seçimler, millet iradesinin yeniden belirlenmesi şeklinde olacağı için bu seçimlere hile karıştırılmamalı. 12 Haziran'da yapılacak genel seçim, sağlıklı bir ortamda gerçekleştirilmeli. Bu seçim, YGS ve KPSS gibi altı üstü karma karışık bir hale gelmemeli.'' MHP Lideri Bahçeli, Türkiye'nin, 1990'lı yılların koalisyon döneminde önemli sıkıntılar çektiğini, geçim darlığına düşen ve krizlerle ezilen halkın bu nedenle, istikrar içinde kalkınma sağlayacak bir iklim ortaya çıkmasını istediğini anlatan Bahçeli, şöyle konuştu: ''Vatandaş, kapatılmış bir partinin bir parçasıyla varlığını ortaya koyan bir partiyi, tek başına iktidara taşıdı. Adalet ve Kalkınma Partisi 9 yıldır ülkeyi yönetmekte. 330 ile 340 arasında sahip olduğu milletvekili sayısıyla millete hizmet imkanı buldu. Bu durum hiç bir siyasi partiye nasip olmayan fırsat ve güç. Bugünkü Adalet ve Kalkınma Partisi vatandaşlara neyi vadetmişse onu gerçekleştirmeye gücü olan bir parti. Ancak, aradan geçen sürede bu iktidarın bu fırsatı iyi değerlendiremediğini görüyoruz. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bir çıraklık döneminden bahsederek, şimdi ustalık dönemi diyerek, şimdi yeni bir ustalık dönemi istiyor. Yaşadığı çıraklık dönemini kalfalık olarak değerlendirip, 3. döneme ustalık olarak bakması nedeniyle, başarılarını gözden geçirmeliyiz. Böyle bir süreçte, acaba usta olabilecek mi diye düşünmeliyiz. Bugün muhalefet olan, yarın iktidar olabilir. Bu demokrasinin oyunu ve cilvesi. Bu açıdan bakıldığında, hayatınızdan memnunsanız, iş sahibiyseniz, eviniz aş kaynıyorsa, işinizi büyüttüyseniz, hayat standartlarınız yükselmiş, toplum ve aile olarak huzurluysanız o zaman başbakanın 'durmak yok yola devam' çağrısına iştirak edip 3. dönem vebalini beraberce taşıyabilirsiniz. Ülke sizin karar sizin.'' Yoksulluk ve işsizlik artmışsa, Türkiye'de huzur ve güven kalmamışsa bir karar alınması gerektiğini savunan Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Hayatınızdan memnun değilseniz, bir iktidar zarureti var demek. Adalet ve Kalkınma Partisi, 9 yıla yaklaşan süresi içinde, Türkiye'de tek başına iktidar olmanın fırsat ve imkanını değerlendirebilmiş midir? Devlet tüm imkanları varlıkları, tek başına size emanet edilmişse, biraz faydalı olmuştur. Rant ekonomisiyle yalakalık hanedanlarına faydası olmuştur. Ama 'vatandaşa bir faydası var mıdır' dediğimizde, orası tartışılır."