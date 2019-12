-"SEÇİM ÖNCESİ SALDIRI MANİDAR" AFŞİN (A.A) - 05.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kastamonu'daki polis otosuna saldırıya ilişkin olarak, "faillerin bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Bu bir terör saldırısıdır. CHP olarak teröre karşı olduk. Teröre karşı cephe oluşturmamız lazım. Seçim öncesi böyle bir saldırının olması manidar" dedi. Kılıçdaroğlu, 10 Şubat'ta meydana gelen heyelanda 9 işçinin toprak altında kaldığı Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki Çöllolar kömür sahasında incelemede bulundu. Kılıçdaroğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Kastamonu'daki polis otosuna yapılan saldırıya ilişkin olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı aradığını ve bilgi aldığını söyledi. Başbakan Erdoğan'ın, saldırı günü gece helikopter uçuşu olmadığını; ancak çevrenin kuşatıldığını, saldırıyı kimin yaptığına ilişkin ellerinde bilgi olmadığını söylediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Kendisine geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Faillerin bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Bu bir terör saldırısıdır. CHP olarak teröre karşı olduk. Teröre karşı cephe oluşturmamız lazım. Seçim öncesi böyle bir saldırının olması manidar. Türkiye terörden çok çekti. Teröre karşı ortak mutabakat sağlamamız lazım'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin Başbakan Erdoğan ile yaptığı görüşmede, ''statükocu polemiğinin gündeme gelip gelmediği'' sorusu üzerinde, ''O konu gündeme gelmedi. O polemikler seçim meydanlarında olur'' diye konuştu. -''HÜKÜMETİ ZORLAYACAĞIZ''- Kılıçdaroğlu, heyelanla ilgili olarak da görüntünün tabi bir afet olduğunu gösterdiğini belirtti. Heyelanda can kaybı olmasının üzüntü verici olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''Gönül isterdi ki can kaybı yaşanmamış olsaydı. Çalışmalar devam ediyor. Çalışmaların devam etmesi de bizleri mutlu ediyor. Umuyorum göçük altında kalan işçilerimiz çıkarılır ve ailelerine teslim edilir. İşçilerin temsilcisi sendikalar da burada duyarlılık gösteriyorlar. Umuyorum acıları çok daha fazla kabuk bağlamaz.'' Kılıçdaroğlu, daha sonra göçük altında kalan Hacı İsmail Yıldırım, Kemal Elmas ve Muhsin Koşar'ın yakınlarıyla kömür sahasında bir araya gelerek taziye dileklerini iletti. İşçilerin yakınları, toprak altındakilerin çıkarılması için Kılıçdaroğlu'ndan yardım istedi. Bir baba Kılıçdaroğlu'na sarılarak ağladı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise cenazelerin uzun süre toprak altında kalmaması gerektiğini ifade etti. Bu olayı politik olarak kullanmak istemediklerini; ancak cenazelerin çıkarılması gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, ''Sonuçta bu bir acıdır. Biz hükümeti de zorlayacağız, Enerji Bakanını da zorlayacağız. Bir an önce bu cenazelerin çıkarılması lazım'' dedi. Toprak altında bulunan işçilerin yakınları, 85 gündür sahada yatıp kalktıklarını belirterek, burada anıt mezar yapılmasını değil, sadece yakınlarının cenazelerini istediklerini ifade ettiler. CHP Kahramanmaraş milletvekili adayı Kemal Sağ da göçük altında bulunan işçiler için Kur'an-ı Kerim okudu.