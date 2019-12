-"SAYIN BAŞBAKAN BİRAZ UTANMAN LAZIM" MERSİN (A.A) - 09.06.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili olarak, MHP'ye ''iktidardaydınız, niye asmadınız'' dediğini belirterek, ''7 Haziran 2002'de bir liderler zirvesi yapıldı. Onların hepsi Cumhurbaşkanlığı tutanağında var. AK Parti'nin kendi internetinde o konuşmalardan herhalde bir kırıntı olacaktır. Bunları okumadan, hatırlamadan yine bildiğin yalanlarla MHP'yi karalamaya çalışıyorsun. Sayın Başbakan biraz utanman lazım'' dedi. Bahçeli, partisince, Mersin'de, Tevfik Sırrı Gür Stadı yanındaki alanda düzenlenen mitingdeki konuşmasında, ''AK Parti'nin gitme vaktinin geldiğini'' öne sürerek, ''Çünkü, Adalet ve Kalkınma Partisi tükenmiştir, bitmiştir, yapacakları hiç bir şey kalmamıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi, milletimizin kendisine vermiş olduğu büyük fırsat ve imkanı kullanamamıştır. 9 yıla yaklaşan bir dönem içerisinde Adalet ve Kalkınma Partisi kendisine uygun bir mutlu azınlık yaratmış ve orada bir lale ve sülale devrini başlatmıştır'' diye konuştu. ''Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, kendisine oy vermiş vatandaşlar başta olmak üzere milleti yoksulluğa terk ettiğini'' savunan Bahçeli, ''Bugüne kadar tüm uygulamaları Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yöneticilerine milletvekillerine, bakanlarına ve onların işbirlikçilerine, yakınlarına ve evlatlarına tahsis edilmiş durumdadır'' diye konuştu. Bahçeli, hükümetin ülkeyi kötü yönettiğini savunarak, şunları söyledi: ''Bugün için ülkemizin temel sorunlarını Adalet ve Kalkınma Partisi unutmuştur. Şimdi 9 yılda söz vermiş oldukları her sözü yerine getirmemenin ezikliği içinde olan Adalet ve Kalkınma Partisi başta sayın Başbakan sabahtan akşama kadar televizyonları kullanırken, devletin tüm imkanlarıyla Türkiye'nin her tarafında açık hava toplantıları yaparken Türkiye'nin temel meselelerine giremiyor. Çünkü yapamadıklarıyla milletimizle yüz yüze gelmekten korkuyor. Onun için bir yol bulmuş ya saldırganlık yapıyor, muhalefete, vatandaşa hakaretler, iftiralar yağdırıyor, ya da yalanlarla bir rüzgar estirmeye çalışıyor.'' Başbakan Erdoğan'ın son dönemde ''çılgın projeleriyle milleti oyalamaya çalıştığını'' savunan Bahçeli, şunları kaydetti: ''Her yerde yeni yeni, sanki hiç duyulmamış, hiçbir ülkede görülmemiş, Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partili olmayan belediyelerin yapmış oldukları bazı önemli projeleri biraz kapsam genişleterek kendi belediyelerinde sanki hiç görülmemiş, kimsenin yapmaya muktedir olamayacağı projeler olarak takdim ediyor. Bu bir aldatmacadır. Bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yeni Türkiye'nin oluşturulmasında halkı yeniden aldatma ve kandırma projesidir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gitme vakti gelmiştir ve gitmelidir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üçüncü dönemi ülkemiz için bir karanlık dönem olur, bir felakete sürüklenmiş olur. Yeni Türkiye yeni Anayasa safsatasıyla bölünen bir Türkiye ile Allah muhafaza karşı karşıya kalabiliriz. Onun için Adalet ve Kalkınma Partisi'nin birçok konuda milletimizi aydınlatması lazım. Oysa, her konuda iftira yapıyor, her konuda yalan söylüyor.'' -YENİ ANAYASA- Bahçeli, Başbakan Erdoğan'ın, yeni Anayasa ile ilgili sözlerine de dikkati çekerek, ''Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yeni anayasasıyla İmralı canisine ev hapsi ve ilerde de genel affı gizli gündem olarak tutanlar, bunun açığa çıkmasıyla hemen panik yaşıyor. Ama birilerinin söylediğine değil Milliyetçi Hareket Partisi'nin sorusuna cevap vermekten kaçınarak işi yine şeref ve şerefsizlikle ilişkilendiriyor. Geçen defalarda da 'siz bunlarla görüşüyorsunuz, bunlarla müzakere değil mütareke içerisindesiniz, bunların dediğini yapacak duruma geldiniz' denilince 'kim (görüşüyor) diyorsa onlar şerefsizdir' demiştir. Şimdi görüştüğünü kendisi açıkladı, şeref meselesinde sınıfta kaldı'' dedi. Devlet Bahçeli, Başbakan Erdoğan'ın, bölücü terör örgütü elebaşıyla ilgili ''İktidardaydınız niye asmadınız?'' şeklinde partisine yönelik suçlamada bulunduğunu ifüade ederek, şunları kaydetti: ''(İktidardaydınız niye asamadınız) diyor. Şimdi Sayın Başbakan biraz utanman lazım. Milliyetçi Hareket Partisi olarak 7 haziran 2002 tarihinde dönemin Cumhurbaşkanının başkanlığında bir liderler zirvesi yapıldı. Onların hepsi hem cumhurbaşkanlığı tutanağında var hem de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi internetinde o dönemdeki konuşmalardan herhalde bir kırıntı olacaktır. Bunları okumadan, bunları hatırlamadan yine bildiğin yalanlarla Milliyetçi Hareket Partisi'ni karalamaya çalışıyorsun. Şimdi soruyorum tekrar 7 Haziran'da dönemin Cumhurbaşkanının huzurunda liderlerle yapılan toplantıda idam cezasına nasıl yaklaştığını ve idam cezasının kaldırılmasından yana hangi görüşü savunduğunu söyleyebilir misin? Şimdi kalkmış (o dönemde ben olsaydım asardım) diyor, (asamamış olsaydım koalisyondan ayrılırdım) diyor. Peki bunları söylerken 9 yıldan bu yana oradasın İmralı Canisi ile anlaşacağın yerde İmralı'ya gidip niye asamıyorsun?'' -''EV HAPSİ''- Öcalan ile ilgili ''ev hapsi'' meselesinin de konuşulduğunu ifade eden Bahçeli, ''Bu ev hapsi meselesini konuşuyoruz, kendisi (böyle bir şey yok, ispatlayamazsanız şerefsizsiniz) diyor ama aynı gün bir başka gazetede bir bağımsız aday ev hapsinden caninin kurtulacağını ifade ediyor. Onlara bir şey söylemiyor ve kalkıyor Milliyetçi Hareket Partisi'ni suçluyor, yine yalan konuşarak milletimizin aklını çelmeye çalışıyor'' diye konuştu. Bahçeli, ''Her şey açık sayın başbakan ülkeyi yönetemiyorsun ülkeyi kaosa, kargaşaya, kutuplaşmaya, kamplaşmaya ve krize kavgaya sürükledin. Şimdi ise Türkiye'yi toparlayamıyorsun. Kime ne söz vermişsen kimin ne senaryosunda baş aktörlüğe soyunmuşsan şimdi onu yapmaya mahkum ve mecbur kalmışsın. Bunu kendi kendine kara kara kara düşünüp bir çıkış yolu bulacağın yerde Milliyetçi Hareket Partisi'ni suçlamanın gereği yoktur'' dedi. Başbakan Erdoğan'ın, seçim sürecinde ''yeni Anayasa'' vaadinde bulunduğuna işaret eden Bahçeli, yeni anayasa ile millete yeni bir Türkiye vadedildiğini belirterek, şöyle devam etti: ''Bu yeni Türkiye büyüyen gelişen bir Türkiye mi olacak yoksa bölünme sürecine sürüklenmiş bir Türkiye mi olacak? Bunu açıkca ortaya koyabilecek olan Anayasa düşünceni, yeni Anayasa yazımını bu milletle gel -üç gün kaldı dördüncü gün oy kullanılacak demek ki 3 gün içinde- paylaşın. Deyin ki, (ben anayasayı yeniden yazacağım, başlangıç metni bu olacak, anayasanın ilk 3 maddesini ortadan kaldırıp yerine bunu koyacağız. Türk milleti Türklük, Türk kavramalarını Anayasadan çıkaracağım, demokratik özerklik vesaire gibi bölünmeye zemin hazırlayan maddeleri koyacağım) bunu açıkça söyleyebilir misin? Açıkça gazete ilanı yoluyla halkımızla paylaşabilirsin? Bunu yapmaya cesaret edersen bu vatandaş sizi sandıkta gömer sizi bir daha iktidar olmayı bırak Meclise bile sokmaz.''