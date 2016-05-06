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Dünya
Deutsche Welle

"Savaş suçu sayılabilir"

BM, Suriye’nin kuzeyindeki Kamuna sığınmacı kampına düzenlenen hava saldırısını kınayarak, bunun savaş suçu kapsamında değerlendirilebileceğini duyurdu. Saldırıda en az 39 kişi öldü, 80’den fazla kişi yaralandı.

06 Mayıs 2016 17:00


BM'nin insani yardımlardan sorumlu yetkilisi Stephen O'Brien, New York'ta yaptığı açıklamada, dün İdlib vilayetine bağlı Sarmada kasabası yakınında meydana gelen saldırının bağımsız bir soruşturmaya tabi tutulması gerektiğini belirtti, sorumluların hesap vermesinin şart olduğunu vurguladı.

Türkiye sınırındaki Kamuna sığınmacı kampına yönelik saldırıda aralarında birçok kadın ve çocuğun da bulunduğu en az 30 kişi yaşamını yitirirken, 80'den fazla kişi de yaralandı. Kamptaki çadırların çoğu bombardıman neticesinde büyük hasar gördü. Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Son dönemde bölgede özellikle sivilleri hedef alan saldırıların sayısı arttı. Rejim karşıtları ve Şam yönetiminin karşılıklı saldırılarında son olarak bir hastane hedef alınmıştı. Bölge halkı son saldırılardan Beşar Esad başkanlığındaki Şam yönetimini sorumlu tutuyor.

Sığınmacı kampına yönelik saldırı uluslararası alanda büyük tepki çekti. Başta ABD, İngiltere ve AB olmak üzere Almanya da saldırıyı sert biçimde kınadı. Berlin, “bu denli saldırıların sorunun barışçıl çözümünü engellediği” yorumunda bulundu.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Suriye’de beş yıldır devam eden iç savaşta en az 400 bin kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi mülteci konumuna düştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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