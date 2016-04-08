"Savaş suçu işleyenler sürecin dışında kalmalı"



Karabağ sorununun çözülmesi ve bunun kalıcı olması için hangi adımlar atılmalı?

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İşletme Fakültesi'nden Dr. Nazim Caferov:

Öncelikle uluslararası hukukun uygulanması gerekir. Bu çerçevede öncelikle BM`nin Güvenlik Konseyi`nin Azerbaycan toprakları üzerindeki Ermenistan işgalinin sona ermesini talep eden 822, 853, 874, 884 sayılı kararlarının yerine getirilmelidir. Ardından Minsk Grubu eş başkanları arabuluculuğunda bölgenin statüsüne ilişkin müzakereler yapılabilir. Ancak Grubun daha adil bir dengeye kavuşması gerekir, bu noktada Almanya`nın da eş başkan olarak yer alması faydalı olur. Dahası müzakereler için belirli bir nihai sürenin belirlenmesi gerekir.

"Adil olmak önemli"

Barışın kalıcı olabilmesi için adil olması hayati önem arz ediyor. Bu noktada ilk yapılması gereken Bosna Savaşı sonrasında olduğu gibi savaş suçu işleyen yetkililerin sürecin dışına itilmesi ve kurulacak uluslararası mahkemelerde yargılanmasıdır. Özelikle Hocalı olayı bu noktada çok önemlidir. Bir başka önemli husus savaş sırasında göç etmek zorunda kalanların mağduriyetini giderilmesi olmalıdır.

"Ortak yaşam iradesi"

Gerekli adımlar atılırsa her iki halkın hem Azerbaycan hem de Ermenistan`da ortak yaşama iradesi göstereceğini düşünüyorum. Nitekim yukarıda bahsettiklerim önemli ölçüde Bosna Savaşı sonrası başarılı biçimde uygulanmıştır. Azerbaycan halkı hoşgörülü niteliği ile öne çıkıyor, burada farklı etnik ve dinsel kimliğin taşıyıcılarının sorunsuz biçimde bir arada yaşaması geleneği güçlüdür. Ayrıca ülke zengin kaynaklar sahiptir. Adil bir barış sağlanırsa Kafkasya`nın zenginlikleri halkların işbirliğiyle güvenlik ve refah getirebilir.

Dr. Nazim Caferov, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İşletme Fakültesi'nde görev yapmaktadır.

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