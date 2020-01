"Sanat ve Kültür" adayı: #101015Ankara

DW’nin online aktivizm yarışmasında jüri kategorisinde bu yıl yer alan 4 Türk adaydan biri de #101015Ankara sitesi. Siteye yazılarıyla katkıda bulunan Yasemin Çongar, yapılan çalışmaları DW Türkçe’ye anlattı.

Bu site fikri nasıl ortaya çıktı? Ne zaman kuruldu, bugüne kadar ne tür faaliyetlerde bulundunuz?

10 Ekim 2015'te Ankara'daki barış mitingi saldırıya uğradığı gün öfke ve acı duyduk, bu öfke ve acı içinde, barış talebini haykırmak için gittikleri bir alanda katledilen insanların isimsiz kalmaması, bir istatistiğe dönüşmemesi, her birinin bir hayatı, bir hikâyesi olduğunu unutmamamız için ne yapmak gerektiğini düşünmeye başladık. Ertesi gün hem bir hafıza hem de bir taziye ve dayanışma çalışması olarak Barış Portreleri 101015ankara.org sitesini kurmaya karar verdik. Sitenin masrafının kar amacı gütmeyen bir kuruluş statüsündeki Punto24 Bağımsız Gazetecilik Platformu'nun kaynaklarıyla karşılanmasında, editör ve yazarların tamamen gönüllü çalışmasıyla ayakta durmasında anlaştık.

13 Ekim'de amacımızı online mecralardan ilan ettik. Barış Mitingi'nde katledilen her insanın ailesine, yakınlarına taziye ziyaretinde bulunmak ve o insanın hayatını taçlandıracak şekilde hikâyesini/portresini yazmak isteyen yazarlara çağrı yaptık. Şu ana dek 34 yazarın kaleminden kaybettiğimiz 38 insanın portresini yayınladık. Her bir portre kayıpların ailesini Türkiye'nin dört bir yanındaki evlerinde, işlerinde ziyaret ederek yazıldı. 20 yaşında öldürülen Vedat Erkan için Siirt'in dağ köyüne de gittik, 9 yaşında öldürülen Veysel Atılgan'ın Ankara'daki ilkokuluna da. Taziye ziyaretlerimiz, söyleşilerimiz her gün devam ediyor. Her hafta yeni yazarların yazdığı yeni portreleri yayınlamayı sürdürüyoruz. Portreler İnternet sitemizde 10 Ekim 2016'da tamamlanacak, katliamın yıldönümünde bütün kayıpların hayat hikâyesini toplumsal hafızamıza sunabilmiş olacağız. Ayrıca bu portrelerin tamamen ücretsiz olarak dağıtılacak bir kitap olarak basılmasını da hedefliyoruz.

Bobs yarışmasında aday gösterilmiş olmayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Barış Portreleri barışçı bir gösteride barış talep etmeye giden her yaştan, her yöreden 100 insanı hayattan kopardı, geride acılı aileler ve büyük bir boşluk bıraktı. Bizim sitemiz, devletin bir taziyeyi bile çok gördüğü bu ailelerle bir dayanışma girişimi; adları, hayatları toplumsal hafızaya sadece ''100 ölüden biri'' olarak kalabilecek insanları birer rakam olmaktan çıkararak tanıma, hatıralarını yaşatma çabası... Bobs Online Aktivizm Yarışması'nda aday gösterilmiş olmamız, bu dayanışma girişiminin, bu tanıma çabasının, yaşam hakkından ve barıştan yana bu ruhun fark edildiğini, desteklendiğini, yalnız olmadığımızı, en önemlisi de o 100 insanın hatırasının sahipsiz olmadığını bize hissettirdi. Çok teşekkür ederiz.

Yarışmayla ilgili ayrıntıları okumak, oylamaya katılmak ve Kullanıcı Ödülleri kategorisindeki diğer adaylara oy vermek için thebobs.com/turkish adresini takip edebilirsiniz.