"Sanat, ruh sağlığının  iyileştirilmesinde etkili bir araçtır"

LEFKE, (DHA)- LEFKE Avrupa Üniversitesi’nde (LAÜ) konuşan Psikodramatist, Sanat ve Dans Terapisti Yrd. Doç. Dr. Gülnur Bayezid Şahin, sanatın ruh sağlığının iyileştirilmesinde etkili bir araç olduğunu söyledi.

LAÜ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü tarafından ‘Sanatla Terapi: İçimizdeki Yaratıcılığı Keşfetmenin İyileştici Gücü’ konulu konferans düzenlendi. LAÜ Sinema Salonu’nda gerçekleşen konferansa, Yrd. Doç. Dr. Gülnur Bayezid Şahin konuşmacı olarak katıldı.

KENDİNİZİ SANAT YOLUYLA İFADE ETMEKTEN KORKMAYIN

Sanatın, ruh sağlığının iyileştirilmesinde etkili bir araç olduğunu söyleyen Şahin, sanat tedavisinin kişinin kendini ifade etmesine yardımcı olduğunu ve kişinin fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak iyi oluşunu sağladığını dile getirdi. Şahin, “Kendinizi sanat yoluyla ifade etmekten korkmayın, önemli olan yaratma süreci ve iç yaşantının esere aktarılmasıdır, güzel olması gerekmez. Sanat tedavisi çizim, resim, heykel, seramik, kolaj, edebiyat gibi birçok sanattan yararlanabilir” dedi.

Sanat tedavisinin içimizde sessiz olanı seslendirdiğini belirten Şahin, sanat tedavisinin ifade etme, hayal gücü, aktif katılım, zihin-beden bağlantısı gibi süreçleri kullandığını dile getirdi. Bu süreçlerin, gevşemeyi ve özgüveni sağladığını, bireysel veya grupla uygulanabileceğini söyleyen Şahin, “Sanat terapistleri psikologlar, psikiyatristler ve psikolojik danışmanlar arasından yetiştirilir. Sanatçılar da eğitim alarak bir terapistle birlikte usta sanatçı olarak çalışabilirler” diye konuştu.

SANAT, BİLİNÇ ÖNCESİNDE VAR OLAN SAVUNMA ALIŞKANLIKLARINI ENGELLER

Terapistin, danışanların kendi imgelerini anlamalarını ve yorumlamalarını sağlatacak açık uçlu, yönlendirme içermeyen türde sorular sorduğunu ifade eden Şahin, “Terapist bu tür soruları sorarken danışanı kendince uygun olan bir yönü izlemeye zorlamaz” dedi. Sanatın, katılımcıları sadece kendilerini yeni bir şekilde, sözel olmayan biçimde ifade etmelerine yardımcı olmadığını, aynı zamanda bilinç öncesinde var olan savunma alışkanlıklarını da engellediğini söyleyen Şahin, “Dahası bu yenilikle gelen meydan okuyuş, bir içsel motivasyon olarak işlev görür ve benlik farkındalığının yarattığı bazen acılı olan bir uğraşa oyun zevki katan bir durum oluşturur” ifadelerini kullandı.

Sanat tedavisinde, resimle kendini ifade etme, dans ve hareket terapisi, müzikle terapi ve drama terapinin kullanıldığını söyleyen Şahin, “Sanat erişilemeyecek olanla bilinçsizce oynar ama yine de ona erişir” dedi.