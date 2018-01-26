"Samsung A8 ve A8+'ı gençlerin akıllı telefon kullanım alışkanlıklarından ilham alarak tasarladık"

İstanbul, 26 Ocak (DHA) - Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi Pazarlama Ürün Stratejileri Müdürü Anıl Öztekin yeni Galaxy A8 ve A8+\'ı gençlerin akıllı telefon kullanım alışkanlıklarından ilham alarak tasarladıklarını söyledi. Samsung Electronics Türkiye\'nin, Galaxy A serisinin en yeni üyeleri Galaxy A8 ve Galaxy A8+ için düzenlediği tanıtımda yeni Galaxy A serisi tasarımı, performansı ve üst segment telefon özellikleri dikkat çekti.

Samsung Electrics Türkiye\'nin düzenlediği tanıtım kapsamında çift ön kamerası ile selfie çekmeyi olanaklı kılan yeni Galaxy A serisinin gece çekim performansı Tarihçi, Seyahat Yazarı, Profesyonel Rehber ve Konuşmacı Saffet Emre Tonguç ve İstanbul’un en iyi selfie noktalarını belirleyen ünlü fotoğrafçı Mustafa Seven eşliğinde Ayasofya’da gerçekleştirildi.

Galaxy A8 ve A8+ Türkiye tanıtımında konuşan Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, “Tüketici beklentilerini dikkate alarak geliştirdiğimiz ürünler sayesinde akıllı telefon pazarının küresel lideriyiz. Türkiye’de de tüketici beklentilerini dikkate alarak yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Sektörde trendleri belirleyen mobil ürünleri 2018 yılında tüketicilerimize sunarak, geçen sene olduğu gibi bu sene de ‘Türkiye’nin En Beğenilen Cep Telefonu Markası’ olmayı hedefliyoruz” dedi.

Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi Pazarlama Ürün Stratejileri Müdürü Anıl Öztekin yeni Galaxy A8 ve A8+ özellikleriyle ilgili, \"Galaxy A8 ve A8+\'ı gençlerin akıllı telefon kullanım alışkanlıklarından ilham alarak tasarladık. Galaxy A serisinde bulunan modellerimiz piyasaya çıktıkları günden bu yana başta gençler olmak üzere çok sayıda kullanıcının gözdesi oldu. Biz de Galaxy A serisi kullanıcılarının beklenti ve ihtiyaçlarına odaklandık. Yaptığımız araştırmalar,18-35 yaş aralığındaki Galaxy A serisi kullanıcılarının sosyal medya uygulamalarında yüzde 12 daha fazla vakit geçirdiğini ve yüzde yedi daha fazla ön kamera ile çekim yaptığını gösterdi. Bu gibi verilerden yola çıkarak çift ön kamerasıyla çığır açan Galaxy A8 ve A8+’de üstün kamera performansını, şık tasarım ve üst düzey donanım özellikleriyle buluşturduk” dedi. (Fotoğraflı)