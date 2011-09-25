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Politika

"Saldırıları düzenleyenlere devletimiz fırsat vermeyecek" ANKARA (A.A)

25 Eylül 2011 13:45

-"Saldırıları düzenleyenlere devletimiz fırsat vermeyecek" ANKARA (A.A) - 25.09.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, yaş, cinsiyet, köken ayırt etmeksizin saldırı düzenleyen terör örgütüne devletin hiçbir zaman emeline ulaşma fırsatı vermeyeceğini belirterek, bin yıllık kardeşliği ortadan kaldırmak için yıllardır cinayet işlemeyi sürdüren örgütün bir gün döktüğü kanda kendisinin boğulacağını bildirdi.   Çiçek, Siirt'in Pervari ilçesi Belenoluk Jandarma Karakol Komutanlığına düzenlenen saldırı nedeniyle yayımladığı mesajda, milletin bir arada yaşama iradesini sabote etmek, huzur ve barışı tahrip etmek amacını taşıyan hain ellerin saldırılarını artırarak devam ettirdiğine işaret etti.  TBMM Başkanı Çiçek, mesajında şunları kaydetti: ''Yaş, cinsiyet, köken ayırt etmeksizin bu saldırıları düzenleyenlere, devletimiz hiçbir zaman emellerine ulaşma fırsatı vermeyecektir. bin yıllık kardeşliğimizi ortadan kaldırmak için yıllardır cinayet işlemeyi sürdüren terör örgütü bir gün döktüğü kanda kendisi boğulacaktır.  Şanlı bayrağımızı gönderde dalgalandırmak için büyük bir fedakarlıkla vatan hizmetini yürüten askerlerimiz dün gecede bölücü teröristlerin sinsice saldırısına maruz kalmışlardır. Düzenlenen saldırıda 5 askerimiz şehit düşerken, 7 askerimiz de yaralanmıştır. Sadece insan öldürmeye odaklı hain ellerin düzenlediği saldırıda şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin yakınlarına ve güvenlik güçlerimizin değerli mensuplarına da başsağlığı diliyorum. Ayrıca saldırıda yaralanan askerlerimize de acil şifalar diliyor, değerli yakınlarına da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.''

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