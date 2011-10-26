-"Şahdeniz-2'nin önünde engel yok" ANKARA (A.A) - 26.10.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, dün İzmir'de imzalanan Azerbaycan'dan Türkiye'ye gaz satışı ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya gaz transferine ilişkin hükümetlerarası anlaşma ile Şahdeniz-2'nin önünde bir engel kalmadığını belirtirken, ''2017 sonu 2018'in başı itibariyle Şahdeniz-2 gazı Türkiye'ye ve Avrupa'ya ulaştırılmış olacak'' dedi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, BOTAŞ'ın Erzincan Kompresör İstasyonu temel atma töreni öncesinde basın mensuplarının soruları yanıtladı. Van depreminin acısı altında dün Türkiye ile Azerbaycan arasında, ''Şahdeniz 2'' projesi kapsamında Azerbaycan'dan gaz alımını ve iletimini öngören hükümetlerarası anlaşma imzalandığını hatırlatan Bakan Yıldız, ''Bu anlaşma Türkiye'nin uluslararası platformdaki güçlerini daha da sağlamlaştıracak ve prestijini sağlayacak bir anlaşmaydı'' dedi. Özellikle Güney Akım koridoru denilen ve içinde birçok projeyi barındıran doğalgaz anlaşmalarının zemin bulabileceği bir anlaşma olduğunu kaydeden Yıldız, şu bilgileri verdi: ''Azerbaycan'ın Şahdeniz 2 projesiyle beraber bundan sonraki çıkartılabilecek gazların da aktarılabilmesiyle alakalı önemli bir anlaşma. Bildiğiniz gibi özellikle son zamanlarda kısmen de olsa maksatlı bir şekilde Türkiye'nin bu gazı ülkesinden geçirmediğine dair bir kısım mahfillerde konuşmalar yapılıyordu. Onlara da bir cevap olmuştur dünkü anlaşmalar, imzalar. 6 tane büyük anlaşma imzalandı enerji sektöründe. Bunlardan bir tanesi hükümetlerarası anlaşma, biz bunu TBMM Genel Kurulunun onayına sunacağız. Bu anlaşma Nabucco gibi, ITGI gibi, TAP gibi Avrupa'daki doğalgaz arz güvenliğini sağlamakta projelendirilmiş birçok grubun işlerini görebilecek bir anlaşmadır bu. Ama eğer kaynak ülkelerle alakalı verdikleri teklifler eğer tartışılacaksa, ekonomik olarak bunlara da alternatif bir boru hattı da aynı zamanda o anlaşmaya konmuştur.''