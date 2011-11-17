T24 LogoT24 Logo
Politika

"Sağlık hizmetlerini halkımız takdir ediyor" ISPARTA (A.A)

17 Kasım 2011 17:45

-"Sağlık hizmetlerini halkımız takdir ediyor" ISPARTA (A.A) - 17.11.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, AK Parti iktidarının 9 yıllık döneminde birçok önemli iş başarıldığını, bu işlerin başında sağlığın geldiğini söyledi. Başbakan Yardımcısı Arınç, Süleyman Demirel Üniversitesinin (SDÜ) 2011-2012 akademik yılı açılışı için geldiği Isparta'da, SDÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ek poliklinik binası ile onkoloji merkezi radyoterapi ünitesinin açılış törenlerine katıldı. Arınç, radyoterapi ünitesinin açılışında yaptığı konuşmada, SDÜ'ye 7 milyon lirası onkoloji merkezine olmak üzere toplam 21 milyon lira yatırım yapıldığını belirtti.  SDÜ'nün Türkiye'nin sayılı üniversiteleri arasında yer aldığını ifade eden Arınç, Türkiye'de 65'i vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 165 üniversite bulunduğunu kaydetti.  Arınç, bu üniversitelerin Türkiye'nin eğitim hayatına önemli katkıları bulunduğunu belirtti. SDÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde de önemli hizmetler gerçekleştirildiğini söyleyen Arınç, ''Son 9 yıllık hükümetimiz döneminde çok önemli işler başarıldı. Bunlar eğitimdir, sağlıktır, ulaşımdır, enerjidir ve diğerleridir. Ama emin olun bir siyasetçi olarak söylüyorum, çok önemli ve en başarılı, halkımız tarafından takdir edilen hizmetlerin başında sağlık gelmektedir. 'Bu hükümetin hangi icraatından daha fazla memnunsunuz' diye sorulduğunda yüzde 67 civarında sağlık gelmektedir'' dedi. Arınç, açılışın ardından radyoterapi ünitesini gezerek, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.  Başbakan Yardımcısı Arınç, daha sonra, SDÜ Tıp Fakültesi Hastanesi ek poliklinik binasının açılış törenine gitti. Bülent Arınç, burada yaptığı konuşmada, hastalara acil şifa dileyerek, sağlık alanında önemli bir hizmetin daha gerçekleştirildiğini bildirdi.  Arınç, ek poliklinik binasını gezerek, hastalara ''geçmiş olsun'' dileğinde bulundu.  Öte yandan, Başbakan Yardımcısı Arınç onkoloji merkezi radyoterapi ünitesinin açılışından ek poliklinik binasının açılış törenine gittiği sırada bir grup üniversite öğrencisinin protestosuyla karşılaştı. Üniversitenin güvenlik görevlileri, öğrencileri uzaklaştırdı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24