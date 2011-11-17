-"Sağlık hizmetlerini halkımız takdir ediyor" ISPARTA (A.A) - 17.11.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, AK Parti iktidarının 9 yıllık döneminde birçok önemli iş başarıldığını, bu işlerin başında sağlığın geldiğini söyledi. Başbakan Yardımcısı Arınç, Süleyman Demirel Üniversitesinin (SDÜ) 2011-2012 akademik yılı açılışı için geldiği Isparta'da, SDÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ek poliklinik binası ile onkoloji merkezi radyoterapi ünitesinin açılış törenlerine katıldı. Arınç, radyoterapi ünitesinin açılışında yaptığı konuşmada, SDÜ'ye 7 milyon lirası onkoloji merkezine olmak üzere toplam 21 milyon lira yatırım yapıldığını belirtti. SDÜ'nün Türkiye'nin sayılı üniversiteleri arasında yer aldığını ifade eden Arınç, Türkiye'de 65'i vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 165 üniversite bulunduğunu kaydetti. Arınç, bu üniversitelerin Türkiye'nin eğitim hayatına önemli katkıları bulunduğunu belirtti. SDÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde de önemli hizmetler gerçekleştirildiğini söyleyen Arınç, ''Son 9 yıllık hükümetimiz döneminde çok önemli işler başarıldı. Bunlar eğitimdir, sağlıktır, ulaşımdır, enerjidir ve diğerleridir. Ama emin olun bir siyasetçi olarak söylüyorum, çok önemli ve en başarılı, halkımız tarafından takdir edilen hizmetlerin başında sağlık gelmektedir. 'Bu hükümetin hangi icraatından daha fazla memnunsunuz' diye sorulduğunda yüzde 67 civarında sağlık gelmektedir'' dedi. Arınç, açılışın ardından radyoterapi ünitesini gezerek, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Başbakan Yardımcısı Arınç, daha sonra, SDÜ Tıp Fakültesi Hastanesi ek poliklinik binasının açılış törenine gitti. Bülent Arınç, burada yaptığı konuşmada, hastalara acil şifa dileyerek, sağlık alanında önemli bir hizmetin daha gerçekleştirildiğini bildirdi. Arınç, ek poliklinik binasını gezerek, hastalara ''geçmiş olsun'' dileğinde bulundu. Öte yandan, Başbakan Yardımcısı Arınç onkoloji merkezi radyoterapi ünitesinin açılışından ek poliklinik binasının açılış törenine gittiği sırada bir grup üniversite öğrencisinin protestosuyla karşılaştı. Üniversitenin güvenlik görevlileri, öğrencileri uzaklaştırdı.