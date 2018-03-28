"Sadece kendi bilgilerinizi değil başkalarının numarasını da tehlikeye atıyorsunuz"

Merve DUNDAR / İSTANBUL, (DHA)- KULLANIMI son günlerde hızla artan ve kullanıcıların başka telefon rehberlerinde hangi isimde kaydedildiğini öğrenmelerini sağlayan Getcontact uygulaması dahil olmak üzere kişisel verilere ulaşımı kolaylaştıran birçok programa karşı vatandaşları uyaran Bahçeşehir Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ahmet Naci Ünal, \"İsim farketmeksizin bu programları, telefonuna indiren kişiler sadece kendi bilgilerini değil rehberinde bulunan diğer kişilerin bilgilerini de tehlikeye atıyor\" dedi.

Bu tarz çalışan programların telefona indirilmeden önce kişiye bir takım verileri transfer edeceklerini hatırlattığını belirten Yrd. Doç. Dr. Ünal, \"Bu programı kuran, verilerin erişilmesine izin veren insanlar kendi telefonlarıyla beraber, rehberlerini de bu veri bankasına kaydetmiş oluyor ve büyük bir sorumluluk alarak sadece kendi numaralarını değil başka insanların kayıtlarını da paylaşıyor\" dedi.

\"SADECE REHBERİNİZİ DEĞİL BAŞKA BİLGİLERİNİZİ DA PAYLAŞIYOR OLABİLİRSİNİZ\"

Bu uygulamaların aslında Big Data\'nın oluşumuna katkı sağladığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Ünal, \"Aslında bu uygulamalar sadece rehberlerin değil, telefondaki başka verilerin de kaydedilmesine neden oluyor. Mesela çekilen fotoğraflara buradan kolayca erişilebilir. Bunun dışında insanlar kolay erişebilmek için banka hesaplarının, şifrelerinin fotoğraflarını çekip saklayabiliyor. Bunlara da erişim sağlanabilir. Daha pek çok özelliğe izin verdiğimiz için telefon bir anda her tür özel haberleşmeyi aktaran bir verici haline gelebilir. Tüm bu programlar bunu yapıyordur demiyorum ama risk taşıdığı kesin\" diye konuştu.

\"SOSYAL MEDYADA FARKEDİLMEK ADINA KULLANILAN UYGULAMALAR\"

İnsanların sosyal medyada kendini farkettirmek adına bu tür uygulamaları kullandığına dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Ünal, \"Bir insanın herhangi bir rehbere hangi isimle kaydedildiğini öğrenmesinin ona hiçbir faydası olmaz. Kişiler insanların kendileri ile ilgili düşüncelerini merak ettikleri için bu tür uygulamaları indiriyorlar. Bu uygulamaları tasarlayanlar da insanların ne şekilde ilgilisini çekebileceğini tasarlayıp ona göre bunları hayata geçiriyor\" dedi.

\"HANGİ PROGRAMLARI İNDİRECEĞİNİZİ İYİ İNCELEYİN\"

Akıllı telefon kullanımında indirilen uygulamaların dikkatle incelenmesi gerektiğini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Ünal, \"Belli standartlara uygun, veri paylaşımının hangi ölçekte olduğunu bildiğimiz uygulamalara yönelmek daha doğru olacaktır. Ayrıca insanların bu konuda daha bilinçli olup, siber güvenlik konusunda farkındalıklarını da arttırmaları lazım\" dedi.

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