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Kültür-Sanat

"Saddam'ın askerleri" kargoya takıldı!

"Saddam'ın Askerleri Kara Güneş" filminin Adıyaman'daki galasında, kargodaki gecikme nedeniyle film yetişmeyince, filmin fragmanı izlendi.

01 Mayıs 2009 03:00

"Saddam'ın Askerleri Kara Güneş" filminin Adıyaman'daki galasında, kargodaki gecikme nedeniyle film yetişmeyince, filmin fragmanı izlendi.

Adıyaman Aile ve Kültür Sineması'nda düzenlenen galaya, Adıyaman Valisi Ramazan Sodan, yönetmen ve oyuncu Gani Rüzgar Şavata, oyuncular Tuğba Özay ve Yusuf Polat ile davetliler katıldı.

Kargoda yaşanan gecikme nedeniyle filmin gelmemesi üzerine, galada filmin fragmanı izlendi.

Şavata, yaptığı açıklamada, filmin tüm dünyada gerçekleştirilen katliamları anlattığını belirterek, "1 Mayıs İşçi Bayramındayız. Filmin bir bölümünü Adıyaman'da çektik. Filmimiz şu an 31 ilde aynı anda gösterimde. Eminim filmimiz beğenilecektir çünkü filmdeki senaryo bütün dünya mazlumlarının çektiği çileleri anlatıyor" dedi.

Manken ve oyuncu Tuğba Özay ise filmde sevgi, barış, kardeşlik ve dostluk mesajlarının verildiğini söyledi.

Özay, "Yalnız bir şehrimizde gala yapmak istemedik. Tüm bölgeyi gezeceğiz. Filmin kopyası kargoya takıldı. Bu nedenle film bugün gösterilemedi. Ama, film gelince gösterime girecek" diye konuştu.

Galaya katılan Adıyaman Valisi Ramazan Sodan ise "Yaşanan katliamları göz önüne getirmek ibret vericidir. Dünyada sevgi kardeşlik olsun, zulüm olmasın. Zaten dinin, ilmin, bilimin emrettiği budur" şeklinde konuştu.

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