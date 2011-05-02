-"SABANCI BAHARI FESTİVALİ" BAŞLIYOR İSTANBUL (A.A) - 02.05.2011 - ''Sabancı Baharı Festivali'', 9 Mayısta Isparta Süleyman Demirel Üniversitesindeki Nil Karaibrahimgil konseriyle başlayacak. Sabancı Holding'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 Mayısta Süleyman Demirel Üniversitesindeki konserle başlayacak festival, 11 Mayısta Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, 13 Mayısta Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, 16 Mayısta Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve 18 Mayısta da Kocaeli Üniversitesinde gerçekleştirilecek. Kültür ve sanatın eğlenceyle buluştuğu festivale tüm gençler, ücretsiz olarak katılabilecek. Festival, gündüz ve gece aktiviteleri olmak üzere 2 bölümden oluşacak. Festival kapsamındaki gündüz aktivitelerinde çikolata yapımı, el sanatları, tasarım, müzik, resim ve DJ'lik atölyesinin yanı sıra, eğlenceli oyunlar da yer alıyor. Sabancı Baharı, diğer festivallerden farklı olarak, sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden öğrencilere kampüslerinde görmek istedikleri eğlenceyi tasarlattı. Gençlerin Facebook üzerinden belirlediği amatör müzik gruplarının da sahne alacağı konserlerde Nil Karaibrahimgil de sahne alacak.