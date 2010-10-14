-"SAADET PARTİSİ İÇİN TEK KURTULUŞ İKTİDARA GELMEK" ANKARA (A.A) - 14.10.2010 - Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan, ''insanlık için bir dönüm noktası'' diye nitelediği genel seçimlerde Saadet Partisi'nin iktidara gelmesinden başka kurtuluş çaresi olmadığını savundu. Erbakan, Saadet Partisi'nin 17 Ekim Pazar günü yapılacak olağanüstü kongresiyle ilgili yazılı açıklamasında, kongrenin büyük önemi ve anlamı olduğunu belirtti. Gelecek yıl yapılacak genel seçimlerin ''insanlık için bir dönüm noktası'' olduğunu savunan Erbakan, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: ''Bu seçimlerde Saadet Partisi'nin iktidara gelmesinden başka kurtuluş çaresi yoktur. Bu gerçeği ırkçı emperyalizm de çok iyi bildiği için aylardan beri hatta yıllardan beri kendi zulüm dünyasını devam ettirebilmek için Türkiye'de kendi gayesi uğrunda kullanabileceği bir partinin iktidara gelmesi için elinden gelen bütün gayreti ile hazırlıklarını yapmaktadır. Irkçı emperyalizm için tek hedef Saadet Partisi iktidarını engelleyebilmektir. Bunu açıktan söylemez. Fakat aklı fikri bundadır. Bundan dolayı 5 hazırlık yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir. Irkçı emperyalizmin seçimler için hazırlığı, bütün basını ele geçirmiştir, bütün bankaları ele geçirmiştir, bütün milli büyük müesseseleri ele geçirmiştir, muhafazakar insanlar Saadet Partisi'ne değil, AKP'ye oy versinler diye AKP'ye maksatlı tavizler vermektedir, okşayarak yutma metodunu bütün gücüyle uygulamaktadır.'' Açıklamasında Saadet Partisi'nin tüm saldırılara karşı savunmada olduğunu ifade eden Erbakan, ''Milli Görüş'ün seçimi kazanıp iktidar olmak hedefi ve görevi yanında yeni muhteşem hizmetlerini yapabilmesi için de bu şuurlanmaya, çelikleşmeye, heyecan ve coşkuya ihtiyacı vardı'' dedi. Erbakan, açıklamasını şöyle sürdürdü: ''Yaşanabilir Türkiye, yeniden büyük Türkiye, yeni bir dünyanın kuruluşu... Bu hizmetleri yapmak için daha fazla şuurlanmamız, çelikleşmemiz ve şahlanmamız gerekiyor. İşte son olaylarla Allah'ın lütfu ile bu hamleler gerçekleşmiştir. Şuurlandık, çelikleştik, geliyoruz... 17 Ekim 2010 Olağanüstü Büyük Kongremizin arkasından şuurlu, çelik gibi bir kadromuzla çok daha güçlenmiş olarak üretim, Milko (Milli görüş kuruluşları) hamlelerini ve şahlanışımızı gerçekleştireceğiz inşallah. Böylece Türkiyemiz ve bütün insanlığın kurtulması için beklenen muhteşem hizmetleri Allah'ın lütfuyla ifa edeceğiz.''