"Rusya'daki Ukraynalı siyasi tutukluların isimleri Türkiye'ye iletildi" 

Sonat Kerem / Kiev, 28 Ağustos (DHA) - Ukrayna, Rusya hapishanelerinde bulunan tüm Ukraynalı siyasi tutukluların isimlerini Türkiye ile paylaştı.

Kırım Tatarları\'nın onursal lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Rusya’dan Ukraynalı siyasi mahkumların serbest bırakılmasını talep etmeye hazırlandığını açıklamıştı.

Ukrayna basınına açıklamada bulunan Kırımoğlu, Rusya hapishanelerindeki Ukrayna vatandaşı siyasi tutukluların isimlerinin tam listesinin Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçiliği’ne teslim edildiğini söyledi.

Kırımoğlu, daha önce yaptığı açıklamada, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı’nın (TANAP) açılışında Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile birlikte Erdoğan’a konuyu ilettiklerini belirterek, “Erdoğan’a, bugün Rusya hapishanelerinde 70’ten fazla siyasi tutuklunun olduğunu söyledim ve bu kişilerin serbest bırakılması için Putin ile görüşmesini rica etim. Erdoğan, konuyla ilgili gereğinin yapılacağını, ama en azından birkaç ismi kendisine iletmemizi istedi. Sentsov’un, Konçenko’nun isimlerini söyledim” demişti.

Kırımoğlu, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın, Rusya’daki Ukraynalı siyasi tutukluların isimlerinin tam listesini kısa süre önce Kiev\'den talep ettiği bilgisini de paylaşmıştı.