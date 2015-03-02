"Rusya'da yeni bir döneme giriliyor"



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik eleştirel üslubuyla dikkat çeken sivri dilli politikacı Boris Nemtsov, öldürülmeden kısa süre önce bir radyoya verdiği mülakatta, Ukrayna poltikası nedeniyle Putin'i eleştirmiş, hatta krizin başlıca nedeni olarak da Rusya Devlet Başkanını göstermişti. Aynı mülakatta Nemtsov Rusya'da siyasal reformlar yapılması gerektiğinin de altını çizmişti. Her ne kadar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin saldırıyı "Kanlı bir cinayet" olarak tanımlasa da, muhalifleri Putin'e öfkeli.

Şimdi Rusya'da insanlar şu soruları soruyorlar; "Acaba Nemtsov eleştirel yaklaşımları nedeniyle mi suikaste kurban gitti? Putin, muhalefete yönelik izlediği sert tutumuyla siyasi ortamı cinayet işlenecek denli gergin bir hale mi getirdi?

Bu soruları Almanya'da yaşayan Rus kökenli yayıncı Sergey Lagodinsky DW'ye şöyle yanıtladı:

"Doğrudur. Hükümet muhalif güçlere baskı uyguluyor ve muhaliflerine yönelik ağır kampanyalar yürütüyor. Bu tür kampanyalar Ukrayna krizinden önce medya aracılığıyla yoğun olarak körüklendi. Hatta muhaliflere yönelik, doğrudan kişisel hedefler gösterilmek suretiyle kampanyalar yapıldı. Bu bağlamda Kremlin'in söz konusu suçla ilgili sorumluluğu vardır. Nemtsov ve çok sayıda muhalif politikacı sistemli olarak iftiralara maruz bırakılıyor ve itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Nemtsov, Rusya'nın Ukrayna politikasına yönelik eleştirileri nedeniyle sadece rejim düşmanı olarak değil, vatan ve millet düşmanı olarak da gösterildi."

Yeni bir aşamaya mı girildi?

Rusya'da muhalefete yönelik baskıların arttığı bir çok kesim tarafından dillendiriliyor. Şimdiye kadar bir çok muhalif politikacı, yazar veya sanatçı tutuklandı. Son zamanlarda bu tür iddialar daha da yoğunluk kazanmış durumda. Ancak iş cinayetlere varmamıştı. Nemtsov'un sokak ortasında, hem de Kremlin'e yakın bir yerde kurşunlanarak öldürülmesi muhaliflerde "Kanlı bastırma, susturma hatta yok etme operasyonlarının başlangıcı" olarak da algılanıyor.

Rus yayıncı Legondinsky muhaliflerin endişelerinde çok da haksız olmadıklarını belirterek, "Muhalefeti sindirmeyi denediler. Temsilcilerinin korunmasız olduğu kesindi zaten. Sistem onlara ne isterse yapabilir. Hatta fiziksel olarak yok edebilir de. Ama şimdiye kadar durum böyle değildi. Elbette gazetecilere yönelik korkunç cinayetler işlendi. Yeni olan muhalif politikacıların da katlediliyor olması. Şimdiye kadar cezaevlerine atılırlardı. Ama vurulmazlardı. Bu bakış açısına göre durum daha da kötüleşmiştir" dedi.

Rusya'da muhalefete yönelik baskıların artacağından yola çıkılıyor. Zaten tutuklanma korkusuyula siyaset yapan muhalifler Nemtsov cinayetinden sonra daha da temkinli olacaklardır. Ancak bu cinayet muhalefette farklı bakış açıları, değişik yaklaşıımlar oluşmasına da neden olabilir.

"Değişim olacak"

Uluslararası Af Örgütü Rusya uzmanı Peter Franck cinayetin muhalefette bir takım değişimlere yol açacağına inanıyor. Franck, "Şu sıralarda nasıl bir değişimin olacağını kestirmenin güç olduğunu düşünüyorum. Ama röportajlarda da okudum, bir kararlılık var. Bazıları artık yeter diyor. Maydan protestoları gibi değil, daha çok insanların birlikte hareket etme ve kendileriyle ilgili konularda inisiyatifi yeniden ele alma isteği var. Uzun soluklu olur mu? Bunlardan birşey çıkar mı? Bu arada bize medyanın tarif ettiği Rus tipine bakıp, Batı'daki gibi demokrasi ve insan haklarından anlamayacakları gibi safsatalara kanmamalıyız. Dünkü kalabalık gösterdi ki, bu denli yoğun medya baskısına rağmen böyle düşünenlerin sayısı hiç de az değil" diye konuşuyor.