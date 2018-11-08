"Rusya ve Türkiye'nin terörle mücadelede işbirliği sürüyor"

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 8 Kasım (DHA) – Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Rusya ve Türkiye’nin, \"bazı fikir ayrılıklarına karşın\" Suriye’de terörle mücadele amacıyla, \"iki ve çok taraflı formatlarda\" işbirliği olanaklarını koruduklarını söyledi.

Kosaçev, Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Dışişleri Komisyonu ortak toplantısında yaptığı açıklamada, \"Suriye’de yaşanan olaylara ilişkin her konuda fikirlerimiz aynı değil\" dedi ve ekledi:

\"Ancak en önemlisi, bu koşullarda bile iki ülke arasındaki hem iki taraflı hem de çok taraflı formatlarda Suriye’de terör kaynaklarının yok edilmesi amacıyla işbirliği olanağının korunmasıdır. Suriye’deki durum Rusya ve Türkiye’nin diyaloğunun en önemli konularından birisidir.\"

İki ülke arasında ticari ve ekonomik işbirliğinin aktif bir şekilde geliştiğini belirten Kosaçev, \"2018 yılının ilk sekiz ayında Rusya ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi yüzde 30 arttı. Bu bizim için rekor düzey değil, fakat olumlu bir eğilim\" dedi.

Kosaçev, Rusya ve Türkiye ikili ilişkilerinin asırlara dayanan ve kolay olmayan bir tarihi olduğunu anımsatarak, \"Ancak, bizim vatandaşlarımız hiçbir şekilde bu tarihin rehineleri değildir ve bizim bunun farkında olmamız çok önemli\" dedi ve ekledi:

\"Maalesef yakın tarihte de trajik bir olay oldu; Rus uçağının vurulduğu 2015-2016 yıllarındaki olaylardan bahsediyorum. Fakat ikili ilişkilerimizdeki bu sarsıntılar aşıldı; bunlar geçmişte kaldı.

\"Bu hem iki ülke liderlerinin iradesinin bir sonucu, hem de Rusya ve Türkiye’nin en zor koşullarda bile ileriye gitme isteğinin bir göstergesidir.\" (Fotoğraflı)