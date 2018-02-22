"Rusya ve İran, Esad ile PKK'nın Afrin anlaşmasına izin vermez"

İSTANBUL, (DHA)- SURİYE rejimi ile terör örgütü PKK/YPG\'nin Afrin kent merkezini Esad destekçisi gruplara teslim etmesi yönünde anlaşıp anlaşmadıkları konusundaki iddialar hala belirsizliğini korurken, girme teşebbüsünde bulunanlara karşı TSK\'nın kararlı püskürtmesi de devam ediyor. İstinye Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof Dr. Mesut Hakkı Caşın Suriye rejiminin PKK’yı silahlandıracak durumda olmadığını, belirterek \"O kadar askeri yok. Öbür taraftan iki oyuncu Rusya ve İran buna izin vermez\" dedi.

Prof. Dr. Caşın, Zeytin Dalı harekatının özellikle Güneydoğu,Hatay ve İskenderun bölgesinde güvenliğin alınması Kilis ve Antep’in terör örgütü PKK/YPG\'nin saldırılarından korunması için yapıldığını söyledi. Rusya ve İran\'ın Esad ile PKK\'nın Afrin kent merkezi\'nin teslim edilmesine izin vermeyeceğini savunan İstinye Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof Dr. Mesut Hakkı Caşın şöyle konuştu:

\"Afrin’deki PKK temizlik harekatı bundan sonra çok önemli bir sürecin içerisine giriyor. Şehir ve meskun mahal çatışmalarının en riskli ve zor kısmına gelindi. Afrin halkı genelde tarım ve tekstil ile uğraşıyor ancak uyuşturucu ve hap üretimi de buradan yapılıyor. Uyuşturucu hap Türkiye üzerinden kaçak yollarla dünya pazarına satılıyor. Bu bakımdan Münbiç de uyuşturucu trafiği ve kaçakçılık çok önemli bir gelir merkezi . PKK’nın neden bu kritik noktalardan çıkmadığınıgösteren önemli bir gerekçe. En önemli husus, Afrin halkının PKK’ya sempati duymasıdır. Bölgede eski BAAS Partisi mensupları ve lider kadro, PYD’nin ABD İle Fırat’ın Doğusundaki faaliyetlerini işbirlikçilik ve aptallık olarak tanımlamaktadır. CENTCOM bu nedenle bölgede aktif değil .Nitekim, ABD Dış İşleri sözcüsünün ‘’ABD Afrin’de yok’’ açıklaması tespitlerimi doğrulamaktadır. Çatışmalarda Afrin, Esad\'a asker vermemiştir. Esad’ın PKK\'yı silahsızlandırması burada söz konusu değil. Bu eksik ve yanlış bir görüş. Kendisinin Guta’da başı belada.\"

\"RUSYA VE İRAN ANLAŞMAYA NEDEN İZİN VERMEZ?\"

Moskovada yapılan Valdayn Zirvesi\'ndeki izlenimlerini de aktaran Caşın, Rus Dışişleri Bakanı Lavrov\'un ABD’nin PYD’yi, kullanıp Suriye’yi bölmeye çalıştığını ve ateşle oynamamaya davet ettiğini hatırlattı. Caşın, zirvede İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif\'in de Amerika\'nın Suriye\'deki adımlarına yönelik Türkiye\'nin endişelerinin anlaşılır olduğunu söylediğini belirterek \"Tahran ve Moskova’nın duruşunda doğrudan Amerika’yı suçladıkları ve ABD’nin adımlarına yönelik Türkiye’nin tüm endişelerinin anlaşılabilir olduğunu ifade ettiler. Cumhurbaşkanı da hem Putin ile hem de Ruhani ile görüştü. Yani Türkiye İran ve Rusya’yı yumuşattı\" diye konuştu.

\"SURİYE TÜRKİYE İLE SAVAŞACAK DURUMDA DEĞİL\"

Bazı grupların Afrin\'e sızma harekatının ileride bir Suriye Türk ordusu çatışmasını getirmeyeceğini söyleyen Prof .Dr.Caşın \" Çünkü Suriye bu pozisyonda Türkiye’yle savaşacak durumda değil. Zaten Rusya ve İran’ın da buna izin vereceğini düşünmüyorum. Rusya’da Mart 2018\'de seçimler yapılacak Putin, seçim öncesinde Rus kamuoyunu dikkate alarak böyle bir riske girmek istemez. Ancak çıkarılacak dersler var. PKK ve YPG çok kayıp vermesine rağmen silahlı terörist takviyesini sürüyor. Bu da Türk ordusunun İdlib’ten Halep giriş koridorunu mutlaka kesmesi gerektiğini gösteriyor\" dedi.

\"TÜRKİYE\'YE KARŞI ALGI OPERASYONU YAPILIYOR\"

Türkiye\'nin Afrin\'de yürüttüğü harekata karşı olumsuz ve karşı bir propagandanın ciddi şekilde yürütüldüğüne dikkat çeken Caşın \" Hem Suriye Kürtleri hem de Irak’taki Kürtleri toplayıp Avrupa İnsan Hakları Mahkemeleri\'nin önünde sürekli bildiri dağıtıyorlar. Moskova’da tanık oldum; Türkiye\'ye karşı çok ciddi bir algı operasyonu var. Katıldığım zirvede de Türkiye\'nin Afrin harekatına karşı sloganlar atıldı. Rusya Dışişleri Balanı Lavrov duruma müdahale ederek, bu tür provakosyonların asılsız olduğunu söyledi ve Afrin harekatının haklılığını vurguladı\" diye konuştu.

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