"Rusya, Türkiye'yi  Suriye rejimi ile masaya oturtmak istiyor"

İSTANBUL, (DHA)-SURİYE rejimi ile terör örgütü PKK\'nın Suriye uzantısı YPG/PYD\'nin Afrin kent merkezinin Esad güçlerine teslim edilmesi konusunda görüştüğü ve anlaştığı yönündeki iddiaları değerlendiren Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Burak Küntay, her taraftan farklı duyumların geldiğini belirterek \" Ama bir güç, bir gerçek var ki Rusya, Türkiye’yi bu noktada Suriye rejimiyle masaya oturtmak istiyor\" dedi. Küntay, Suriye rejimini destekleyen güçlerin dünkü Afrin\'e girme teşebbüsünü ise Türkiye\'nin tepkisinin sahada test edilmesi olarak yorumladı.

Zeytin Dalı Harekatı yapılırken bölgedeki dengeleri değerlendiren Doç. Dr. Küntay, Suriye sahasında 3 tane faktörün bulunduğunu ve bunların arkasında da üç belirleyici devletin olduğuna dikkat çekti ve şöyle konuştu:

\"SURİYE SAHASINDA KİLİTLENME VAR\"

\"Birincisi uluslararası hukuk tarafından kabul edilen Suriye ve arkasındaki Rusya. Başka muhalif güçler bulunsa da sahada görünen ÖSO ve ÖSO\'yu destekleyen Türkiye, üçüncü olarak da YPG/PYD ve onun arkasında da Amerika var. En önemlisi tuttukları yerler ve arkasındaki ülkeler bağlamında şu anda kilitlenmişlik var. Çünkü kimse mevcut durumunu bırakmak istemiyor.\"

Kilitlenmişliği analiz eden Küntay, Suriye rejiminin Amerikan güdümündeki terör örgütü YPG tarafından ülkenin kuzeyinde bağımsız bir devlet kurmasına sıcak bakmadığını, bu yüzden de Afrin\'in, ÖSO\'nun eline geçmesini beklediğini belirterek \"Dolayısıyla burada bir balans durumu var, herkes birbirini balans ediyor\" dedi.

\"RUSYA TÜRKİYE\'Yİ ESAD İLE MASAYA OTURMAYA ZORLUYOR\"

\"Eğer rejim ve terör örgütü YPG/PYD arasında böyle bir anlaşma sağlanırsa ki bu ikisi arasında bir anlaşma değil, Amerika’yla Rusya anlaşması demektir\" diyen Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Burak Küntay bölgedeki aktörlerin hamlelerinin neler olabileceğinin işaretlerini ise şöyle anlattı:

\"Amerika’yla Rusya arasında bir anlaşma sağlanırsa o zaman tabi ki Türkiye\'nin burada işi daha zorlaşır. Uluslararası hukuk bağlamında orada sizi vuran teröristle mücadele etmek var, bir de rejim güçleriyle mücadele etmek var. Uluslararası hukukta rejimin temsilcisi sayılıyor. Bu Türkiye’nin uluslararası hukuk anlamında bölgedeki strateji anlamında da elini zorlaştıran bir faktör oluyor. Sıkıntı yaratır. Böyle bir şeyin resmi olarak hayata geçip geçmediğinden emin değiliz. Her taraftan farklı duyumlar geliyor. Ama bir güç, bir gerçek var ki Rusya, Türkiye’yi bu noktada Suriye rejimiyle masaya oturtmak istiyor.\"

\"Esad ve terör örgütü YPG/PYD görüşüyor, anlaştı\" gibi iddiaların tamamen propagandaya dönük olduğunun söylenemeyeceğini dile getiren Küntay \" Terör örgütü ABD ile Suriye de bunu Rusya ile istişare etmiştir. Dolayısıyla burada sükunetli davranmak lazım. Acil hareket etmemek lazım ama sahada da operasyona mevcut durumuna devam etmek lazım \" dedi. Küntay, bölgede Amerika ile Rusya\'nın Türkiye\'ye karşı anlaşmasının sınırlı olabileceğini de söyledi.

\"RUSYA KARŞIMIZA GEÇERSE İŞİMİZ ZORLAŞABİLİR\"

Sahadaki denklem içinde Rusya\'nın, Türkiye\'nin karşısına geçtiğinde işimizin zorlaşacağına dikkat çeken Küntay, \"Eğer karşımıza geçerse işimiz zorlaşabilir ya da Amerika’yla Rusya anlaşır ikisi de karşımızda olursa işimiz zorlaşır mı, zorlaşır. Ama bizim ortadan çıktığımızda ise karşı karşıya kalacak iki güç YPG ve Esad anlaşsa bile Amerika’yla Rusya artık Afrin kimin olacak derdine düşer. Türkiye’ye aba altından sopa gösterebilirler ama Türkiye \'ben gidiyorum\' dese, bu ne Amerika’nın ne Rusya’nın işine gelir. Çünkü birbirleriyle baş başa ve kesinlikle ittifaksız ortada kalırlar\" diye konuştu.

\"TÜRKİYE\'NİN TEPKİSİNİ SAHADA ÖLÇMEK İSTEDİLER\"

Esad\'a bağlı terörist grupların konvoylarla Afrin şehir merkezine girmeye çalışmasını ve ardından da Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin top atışıyla geri çekilmesini de değerlendiren Küntay şöyle dedi:

\"Girme teşebbüsünde bulunanlar, haber kaynaklarına göre bizim anladığımız anlamda bir ordu değil. Esad\'ı destekleyen milis güçler olarak yansıyabilir. Dolayısıyla bunu bir devlet hamlesi olarak değerlendirmek doğru olmaz. Altını çizerek söylüyorum. Eğer ordu olarak böyle bir hamleye gireceklerse Esad bunu Rusya’ya sormadan terör örgütü YPG/PYD de Esad’la Amerika’ya sormadan anlaşamaz. Yarın \'Suriye ordusu böyle bir harekete geçti\' diye bir haber gelir, o zaman deriz ki \'Rusya’yla ilgili farklı bir durum var.\' Ordu ile girilmedikten sonra bu durumun ciddi bir değeri şu an itibariyle yok. Oraya giren milisler kendi başlarına bir şey yapmış olabilir o ayrı bir şey. Bu bir ön deneme, artçı gibi olabilir. Türkiye’nin etkisini sahada ölçmek gibi. Bizim için önemli olan devamının gelmemesi\"

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