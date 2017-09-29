T24 LogoT24 Logo
Dünya

"Rusya, Türkiye'ye S400 füzelerinin üretim teknolojilerini vermeyecek"

Siyamend Kaçmaz, Moskova, 29 Eylül, (DHA)- Rusya Devlet Başkanı'nın askeri teknik işbirliğinden sorumlu danışmanı Vladimir Kojin, Rusya ve Türkiye'nin sadece hazır S-400 füze sistemi  komplekslerinin sevkiyatları üzerinde anlaştığını, füze üretim teknoloj

29 Eylül 2017 17:12

Siyamend Kaçmaz, Moskova, 29 Eylül, (DHA)- Rusya Devlet Başkanı\'nın askeri teknik işbirliğinden sorumlu danışmanı Vladimir Kojin, Rusya ve Türkiye\'nin sadece hazır S-400 füze sistemi  komplekslerinin sevkiyatları üzerinde anlaştığını, füze üretim teknolojisinin sağlanması sorununun ele alınmadığını belirtti.

Rus gazetesi İzvestiya\'da yer alan haberde Kojin, \'\'Şu an itibariyle hazır silahların sevkiyatları üzerine uzlaşmaya varıldı, teknolojilerin paylaşılması söz konusu değildir\'\' dedi.

Aynı zamanda S 400 füzelerinin sevkiyatlarını öngören kontratın yürürlüğe girdiğini dile getiren Kojin, \'\'Ön ödeme yapıldı, kontratın gerçekleştirileceği tarihleri şu an söyleyemiyorum\'\' diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Siyamend Kaçmaz MoskovaEylül DHA Rusya Devlet BaşkanıVladimir Kojin RusyaTürkiyeS400RusKojinAynı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24