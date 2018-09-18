"Rusya İsrail'e yanıt verme hakkına sahip"

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 18 Eylül (DHA) - Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya’nın İsrail’e karşı yanıt verme hakkına sahip olduğunu söyledi.

Şoygu İsrailli mevkidaşı Avigdor Liberman ile telefon konuşması sırasında, vurulan Rus uçağının ve mürettebatın ölümünün suçunun tamamen İsrail tarafına ait olduğunun altını çizdi.

Şoygu, Moskova’nın, İsrail’e bir çok kez Rus askerlere tehdit oluşturan Suriye’ye saldırılardan uzak durma çağrısında bulunduğunu hatırlattı. Bakan, İsrail Hava Kuvvetleri’nin sorumsuzluğunun 15 Rus askerinin yaşamına mal olduğunu belirterek, İsrail’in bu hareketinin ikili partnerlik ruhuna uygun olmadığını söyledi.