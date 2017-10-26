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Dünya

"Rusya ile Almanya arasında açık yaralar var”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 26 Ekim (DHA) – Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Rusya ve Almanya arasında “açık yaralar” bulunduğuna işaret ederek, “Özellikle Kırım’ın ilhakı ve Ukrayna’nın doğusundaki çatışmalar, ikili ilişkilerimiz üzerinde yü

26 Ekim 2017 13:13

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 26 Ekim (DHA) – Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Rusya ve Almanya arasında “açık yaralar” bulunduğuna işaret ederek, “Özellikle Kırım’ın ilhakı ve Ukrayna’nın doğusundaki çatışmalar, ikili ilişkilerimiz üzerinde yük olmaya devam edecek.” dedi.
Steinmeier, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova’da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Almanya ve Rusya arasındaki ilişkilerin, normal düzeyinden çok uzaklaştığını vurgulayan Steinmeier, “Biz ve Rusya, mevcut durumun bizi tatmin edemeyeceği konusunda hemfikiriz.” dedi.
Rusya ve Almanya arasındaki ilişkilerde “açık yaralar” ve çözülmeyen sorunlar olduğunun altını çizen Steinmeier, “Özellikle Kırım’ın ilhakı ve Ukrayna’nın doğusundaki çatışmalar, ikili ilişkilerimiz üzerinde bir yük ve yük olmaya da devam edecek.” değerlendirmesinde bulundu.
Putin ise Steinmeier ile görüşmesinde Ukrayna meselesinin ele alındığını belirterek, “Ukrayna’nın güneydoğusunda istikrarın sağlanması için Minsk anlaşmalarının temel oluşturması konusunda Sayın Steinmeier ile hemfikiriz. Rusya’nın girişimi olan Ukrayna’ya BM Barış Gücü askerlerinin gönderilmesi konusunu da bu bağlamda ele aldık. Tüm zorluklara rağmen gelişmeye devam eden Rusya-Almanya ilişkilerini daha da ilerletmek arzusundayız.” dedi.

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