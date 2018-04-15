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Dünya

"Rusya Güzeli" Çuvaşistan Cumhuriyeti'nden çıktı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 15 Nisan (DHA) - Moskova’da düzenlenen “Miss Russia-2018” yarışmasını Çuvaşistan Cumhuriyeti’nden Yuliya Polyachihina kazandı

15 Nisan 2018 19:57

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 15 Nisan (DHA) - Moskova’da düzenlenen “Miss Russia-2018” yarışmasını Çuvaşistan Cumhuriyeti’nden Yuliya Polyachihina kazandı.
Yarışmanın web sitesinde yer alan açıklamaya göre, kazanan 3 milyon ruble para ödülü ve bir araba aldı ve bunun yanı sıra değerli taşlarla süslenmiş beyaz altın bir taç kazandı.
Yuliya Polyachihina, Rusya’yı “Miss World” ve “Miss Universe” uluslararası yarışmalarında temsil edecek.
“Miss Russia-2018”in ikincisi Belgorod’dan Violetta Turkina ve üçüncü Saha Cumhuriyeti’nden Natalya Stroeva oldu. (Fotoğraflı)

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