"Robot süpürgelere olan ilgi yüzde 145 arttı"

İSTANBUL,(DHA) - E-TİCARET sitesi Hepsiburada\'nın açıkladığı trend verilerine göre, robot süpürgelere ilgi geçtiğimiz yaza göre yüzde 145 artış gösterdi.

Hepsiburada\'nın verilerine göre robot süpürge alanların yüzde 43’ünü 36-45 yaş grubu oluşturdu. İl dağılımında ise İstanbul\'u sırasıyla, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli ve Aydın takip etti. Robot süpürgelere kadınların ilgisi ise geçtiğimiz yaza oranla yüzde 113 artış gösterdi.

Robot süpürgeler ev temizliği için kısıtlı vakti olanların, evcil hayvan sahiplerinin ve alerjik bünyeye sahip olanların hayatını kolaylaştırıyor. Robot süpürgeler dayanıklı olmaları ve halıların yanı sıra sert yüzey kaplamalardaki performansları sebebiyle sıklıkla tercih ediliyor. Paspas ve vakumlama yapabilen çok işlevli robotik süpürgeler sadece toz ve kir gibi maddelerin temizlenmesinde değil, aynı zamanda ortamın solunum sorunlarına neden olan alerjenlerden arındırılmasına da yardımcı oluyor.

ROBOT SÜPÜRGELER HAVA KALİTESİNİ ARTIRIYOR

Tüm dünyada artan hava kirliliğini önlemek amacıyla sağlık ve hijyen konularına dikkat çekilmesi, robot süpürgelere olan talebi de artırıyor. Robot süpürgeler, yüksek verimli partikül emilim filtreleri ile partikül maddeleri emerek hijyenik bir temizlik sağlıyor. Bu süpürgeler ayrıca, rahat nefes almayı zorlaştıran kir ve polen gibi alerjenleri de ortadan kaldırıyor.

TEMİZLİK YAPMAYA VAKTİ AZ OLANLAR İÇİN İDEAL

Dijital değişim ve teknolojinin sunduğu yeniliklerden yararlanmak isteyenler, zamandan tasarruf ederek evi sürekli temiz olsun isteyenler, küçük çocukları olan aileler ve evcil hayvan sahipleri robotik elektrikli süpürgelere olan rağbeti artırıyor. Robot süpürgeler, gelişmiş haritalama teknolojileri sayesinde durmaksızın çalışıyor, otomatik olarak şarj istasyonuna dönerek kendini şarj ederek temizliğe kaldığı yerden devam edebiliyor. Bu özellikleriyle kullanıcılar evde değilken bile evlerinin temizlenmesinin rahatlığını yaşayabiliyorlar.

SÜPÜRGELERDE \'AKILLI\' DÖNEM

Robot süpürgeler, üzerinde farklı bölgelere yerleştirilmiş kızılötesi ışın ve fotoselli sensörleri sayesinde duvarları, engelleri ya da merdiven gibi dik kesitleri algılıyor, bunlara yaklaştığında çarpmadan yön değiştirebiliyor. Mobilyaların, kanepelerin veya sandalyelerin altına rahatça sığabilen robot süpürgeler, döşeme, halı fark etmeksizin kirleri topluyor. Robot süpürgelerin sahip oldukları bir diğer akıllı özellik ise çok kirli ve az kirli alanlarda harcadıkları gücü ve çekim kuvvetini otomatik olarak ayarlayabilmeleri. Böylece robot süpürgeler pil ömrünü daha etkin şekilde kullanabiliyor. Bu yeni nesil elektrikli süpürgelerin Wi-Fi bağlantısı olan modelleri de bulunuyor. Yeni nesil robot süpürgeler Wi-Fi bağlantısı ile akıllı telefon veya tabletten basit bir uygulama aracılığıyla programlanabilme olanağı sağlıyor.