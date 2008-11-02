T24 LogoT24 Logo
Yaşam

"Robinson Crusoe"nun adadaki yeri bulundu

"Robinson Cruose" romanına esin kaynağı olduğuna inanılan İskoç denizcinin, yıllarca yalnız yaşadığı adadaki yerin gerçek olduğuna dair kanıtlar bulundu.

02 Kasım 2008 02:00

Ünlü "Robinson Cruose" romanına esin kaynağı olduğuna inanılan Alexander Selkirk adlı İskoç denizcinin, yıllarca yalnız yaşadığı adadaki yerleşkesinin gerçek olduğuna dair kanıtlar bulundu.

Post-Medieval Archaeology dergisinin haberinde, arkeologların, 1700'lü yılların başında Selkirk'ün mahsur kaldığı adada gelen gemileri görmek için bir derenin kenarına iki barınak inşa ettiğine dair izler ve o döneme ait bazı denizcilik aletleri buldukları belirtildi.

İskoçya Milli Müzesinden David Caldwell, Aguas Buenas adasında ortaya çıkarılan kanıtların, Alexander Selkirk'ün bu adada kaldığı hikayesini desteklediğini söyledi.

Caldwell, söz konusu adanın, Defoe'nun esinlendiği olayı araştırmak isteyenlen turistlerin ilgisini çeken bir yer olabilmesini ümit ettiğini kaydetti.

Daniel Defoe'nun Robinson Cruose'yu yazarken, 1709 yılında Şili'nin batısındaki bir Pasifik adasında yıllarca mahsur kaldıktan sonra kurtarılan denizcinin hayatından esinlendiğine inanılıyor.

Aguas Buenas adası, Defoe'nun 18. Yüzyılda ünlü eserini yazmasının ardından Robinson Crusoe adası adını aldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24