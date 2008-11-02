"Robinson Crusoe"nun adadaki yeri bulundu

Ünlü "Robinson Cruose" romanına esin kaynağı olduğuna inanılan Alexander Selkirk adlı İskoç denizcinin, yıllarca yalnız yaşadığı adadaki yerleşkesinin gerçek olduğuna dair kanıtlar bulundu.



Post-Medieval Archaeology dergisinin haberinde, arkeologların, 1700'lü yılların başında Selkirk'ün mahsur kaldığı adada gelen gemileri görmek için bir derenin kenarına iki barınak inşa ettiğine dair izler ve o döneme ait bazı denizcilik aletleri buldukları belirtildi.



İskoçya Milli Müzesinden David Caldwell, Aguas Buenas adasında ortaya çıkarılan kanıtların, Alexander Selkirk'ün bu adada kaldığı hikayesini desteklediğini söyledi.



Caldwell, söz konusu adanın, Defoe'nun esinlendiği olayı araştırmak isteyenlen turistlerin ilgisini çeken bir yer olabilmesini ümit ettiğini kaydetti.



Daniel Defoe'nun Robinson Cruose'yu yazarken, 1709 yılında Şili'nin batısındaki bir Pasifik adasında yıllarca mahsur kaldıktan sonra kurtarılan denizcinin hayatından esinlendiğine inanılıyor.



Aguas Buenas adası, Defoe'nun 18. Yüzyılda ünlü eserini yazmasının ardından Robinson Crusoe adası adını aldı.

