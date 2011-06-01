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Dünya

"REFORM YAPMAZSA HÜKÜMETİNİ KORUYAMAZ" WASHINGTON (A.A)

01 Haziran 2011 11:04

-"REFORM YAPMAZSA HÜKÜMETİNİ KORUYAMAZ" WASHINGTON (A.A) - 01.06.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın ciddi reformlar yapmaması halinde hükümetini koruyamayacağını söyledi. Clinton, düzenlediği basın toplantısında, ''Beşşar Esad gereken hiçbir reformu yapmadı. Her geçen gün, Suriye hükümetinin durumu daha zayıflıyor ve Suriye halkının değişim talepleri giderek güçleniyor'' ifadesini kullanıyor. Öte yandan, Clinton, bir gazetecinin Pakistan ordusu ile El Kaide arasında bağlantı bulunduğuna dair bir makale kaleme aldıktan sonra ölü bulunmasını kınadı. Clinton, bu konuda yaptığı yazılı açıklamada, ''Seyid Salim Şehzat'ın terör ve istihbarat meseleleri hakkındaki çalışması Pakistan'ın istikrarına yönelik sorunları gün ışığına çıkarmıştı'' ifadesini kullandı. İtalyan ajansı Adnkronos (AKİ) için çalışan Şehzat, dün İslamabad yakınlarında ölü bulunmuştu.

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