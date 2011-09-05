-"Rapor, İsrail'in suçlarını örtbas ediyor" İSTANBUL (A.A) - 05.09.2011 - Özgürlük Filosu Koalisyonu, Palmer-Uribe Raporu'nun, İsrail'in suçlarını örtbas ettiğini bildirdi. Özgürlük Filosu Koalisyonundan yapılan açıklamada, 31 Mayıs 2010'da İsrail'in Özgürlük Filosu'na yönelik saldırısı hakkında hazırlanan ve resmen yayımlanmadan önce New York Times'a sızan ''Palmer-Uribe Raporu''nun, beklendiği gibi İsrail'in işlediği suçları örtbas etmeye çalıştığı ifade edildi. Çelişkili değerlendirmelerin yer aldığı raporun, bir yandan İsrail güçlerini, Gazze'ye insani yardım malzemesi götürmek üzere yola çıkan sivil gemilere karşı aşırı güç kullanmakla suçlarken, diğer yandan da vahim bir hataya düşerek, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ambargoyu meşru gördüğü iddia edilen açıklamada, filo organizatörlerinin niyetleri üzerine taraflı yorumlar yapılarak şüphe yaratılmak istendiği kaydedildi.