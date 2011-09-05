T24 LogoT24 Logo
Yaşam

"Rapor, İsrail'in suçlarını örtbas ediyor" İSTANBUL (A.A)

05 Eylül 2011 18:39

-"Rapor, İsrail'in suçlarını örtbas ediyor" İSTANBUL (A.A) - 05.09.2011 - Özgürlük Filosu Koalisyonu, Palmer-Uribe Raporu'nun, İsrail'in suçlarını örtbas ettiğini bildirdi. Özgürlük Filosu Koalisyonundan yapılan açıklamada, 31 Mayıs 2010'da İsrail'in Özgürlük Filosu'na yönelik saldırısı hakkında hazırlanan ve resmen yayımlanmadan önce New York Times'a sızan ''Palmer-Uribe Raporu''nun, beklendiği gibi İsrail'in işlediği suçları örtbas etmeye çalıştığı ifade edildi. Çelişkili değerlendirmelerin yer aldığı raporun, bir yandan İsrail güçlerini, Gazze'ye insani yardım malzemesi götürmek üzere yola çıkan sivil gemilere karşı aşırı güç kullanmakla suçlarken, diğer yandan da vahim bir hataya düşerek, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ambargoyu meşru gördüğü iddia edilen açıklamada, filo organizatörlerinin niyetleri üzerine taraflı yorumlar yapılarak şüphe yaratılmak istendiği kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24