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"RAPOR HABERİ ASILSIZ" ANKARA (A.A)

25 Kasım 2010 02:01

-"RAPOR HABERİ ASILSIZ" ANKARA (A.A) - 24.11.2010 - Dışişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı'nın gelecek dönemde yapılması planlanan Türkiye-Suriye Askeri Diyalog Toplantısının İsrail'i rahatsız edeceği gerekçesiyle yapılmaması tavsiyesini içeren bir rapor hazırlattığı yolunda bazı basın organlarında yayımlanan haberin asılsız ve temelsiz olduğunu bildirdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, diğer bütün alanlarda olduğu gibi, askeri işbirliği alanında da Suriye ile ilişkilerin gelişmekte olduğu belirtildi. Açıklamada, Genelkurmay Başkanlığı ve Suriyeli karşıtı arasında yapılan mektup teatisi sonucunda Türkiye-Suriye Üst Düzey Askeri Diyalog Toplantısı'nın aralık ayının ikinci yarısında gerçekleştirilmesi hususunda mutabakat sağlandığı kaydedildi.

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