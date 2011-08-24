-"Ramazanda kan akıtılmaz" İSTANBUL (A.A) - 23.08.2011 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem, terör örgütünün mübarek ramazanda kan dökmekten çekinmediğini belirterek, ''Ramazanda kan akıtılmaz, gözyaşına fırsat verilmez. Ama mukaddesi olmayanlar bunu tanımıyor. Ramazandan sonra bunlara verilmesi gereken cevabı en iyi şekilde vermek için birtakım hazırlıklar yapıyoruz'' dedi. Erdem, Eyüp Belediyesince, Eyüp Osmanlı Parkı'nda düzenlenen ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile şehit ailelerinin de katıldığı iftarda yaptığı konuşmada, manevi anlamda İstanbul'u İstanbul yapan yerin Eyüp olduğunu kaydederek, ''Burada yaşayanlar özel bir yerde, dolayısıyla özel insanlar. Burası bir zamanlar sel ve felaket yatağıydı. Ama şimdi Türkiye'nin nereden nereye geldiğini, buradaki değişimleri gördüğümüz zaman anlıyoruz'' ifadesini kullandı. Türkiye'nin gücünün, kendi iç sorunlarının yanı sıra dünyanın farklı bölgelerindeki sorunlarla uğraşmaya da yettiğini vurgulayan Erdem, ''On yıl öncesinde çözülmez zannedilen birçok problemi hallettik. Bu istikrarı kıskanan ve çekemeyenler var. Türkiye'nin üzerinde hesapları olanlar var. İşte bu hesaplar yüzünden ramazan ayımızı kana ve gözyaşına boyayan, hiçbir mukaddes tanımayan teröristlerin saldırılarına şahit olduk, oluyoruz. Gün geçmiyor ki kalleşçe bir pusuyla karşı karşıya kalmayalım'' diye konuştu. Erdem, hükümetin, birçok konuda olduğu gibi terör konusunda da hassas olduğunu belirterek, şöyle devam etti: ''AK Parti iktidarında faili meçhul neredeyse kalmadı. Olay günü akşamında uçaklarımız terör örgütünün inini bastı. Bulundukları yerlere bombalar yağdırdık. Genelkurmay Başkanlığının bu noktadaki raporunda, takribi 100 teröristin etkisiz hale getirildiği, bir o kadarının da yaralı hale getirildiği ifade ediliyor. Bu dönem bu anlamda farklı olacak. Bizim bütün amacımız, ramazan ayı mübarek bir ay olduğundan dolayı bu ayda kan akıtılmaz. Ramazanda gözyaşına fırsat verilmez. Ama mukaddesi olmayanlar bunu tanımıyor. Biz sabırla ramazan ayının bitmesini bekliyoruz. Ramazandan sonra bunlara verilmesi gereken cevabı en iyi şekilde vermek için birtakım hazırlıklar yapıyoruz. Türkiye 30 yıldır terörle yaşadı. Artık bu bir şekilde bitmelidir. 300 milyar dolardan bahsediliyor. Bu kaynaklar insan için kullanılsa herhalde Türkiye çok farklı bir ülke olacaktır.'' Terörle mücadelede herkese büyük görev düştüğünü dile getiren Erdem, ''Basın bilerek ya da bilmeyerek terörün reklamını yapıyor. Onları mutlu edecek kadar ekrana taşımamamız lazım. Bir parti, maalesef terörün demokrasideki uzantısı olarak gözüküyor, hal ve hareketleriyle. Ne zaman ki PKK'nın üzerine devlet acımasızca gittiğinde, barıştan ve demokrasiden söz ediyor. Ama şehitlerimizi bir bir toprağa verdiğimizde sesleri çıkmıyor'' şeklinde konuştu. Savunma sanayine de ciddi yatırımlar yaptıklarına işaret eden Erdem, ''Artık Heron'ları İsrail'den almıyoruz. Artık Heron'lar İstanbul Bayrampaşa'da üretiliyor. Artık teknolojimiz Türk sanayici ve mühendisinin ürünü olacak. Helikopterlerimiz ve yazılımımız kendimizin olunca, bu mücadele farklı bir noktaya gelecektir'' dedi. Erdem, terörle esas mücadeleyi Güneydoğu Anadolu bölgesindeki vatandaşların yaptığını belirterek, ''Teşkilatımın ilçe başkanlarını dağa kaldırıyorlar, zulmediyorlar, buna rağmen oradaki vatandaşlar tercihini bu ülkeden yana, AK Parti'den yana kullandılar. Onlar bu ülke için büyük fedakarlıklar yapıyor. Kimsenin ırkına ve doğduğu yere bakıp ayrımcı tavırlara girilmemeli. Milli Birlik ve Kardeşlik Projemizi hayata geçireceğiz ve bu ülkede var olan bu kardeşliği daha da artıracağız'' şeklinde konuştu. -Yeni Anayasa- Ekrem Erdem, vatandaşların seçimde verdiği yüzde 50'lik oyun, AK Parti'nin çalışmalarından memnun olunduğunun, hizmet ve istikrarın sürmesi gerektiğinin göstergesi olduğunu söyledi. Seçimlerdeki oy oranının AK Parti'ye yeni anayasayı tek başına yapma yetkisi vermediğini de dile getiren Erdem, şunları kaydetti: ''Çünkü bu millet istiyor ki AK Parti anayasayı tek başına yapmasın. Diğer partiler de elini taşın altına koysunlar. Onlar da bugün en az AK Parti kadar yeni ve sivil bir anayasanın yapılmasında gayret etmek mecburiyetindeler. Eğer yapmazlarsa 12 Eylül'de yapılan 26 maddelik anayasa değişikliğindeki tavır yinelenir. Kardeşliğin ve istikrarın daha kalıcı olması için yeni, çağdaş, hoşgörülü ve milli bir anayasa yapmak gibi bir sorumluluğumuz var. Mecliste grubu olan partiler, mecliste olmayan partiler, basınımız, akademisyenlerimiz ve sivil toplum örgütlerimizle birlikte yeni bir anayasa yapacağız. Bu güzelliklerin, bu huzurun artarak devam etmesini inşallah sağlayacağız.'' Galata Mevlevihanesi sema ekibinin bir gösteri sunduğu iftara, Eyüp Kaymakamı Osman Kaymak, Eyüp Belediye Başkanı İsmail Kavuncu, AK Parti Eyüp İlçe Başkanı Seçkin Turan ve belediye meclis üyeleri de katıldı.