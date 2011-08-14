-"Ramazan yazarlar için fırsattır" İSTANBUL (A.A) - 13.08.2011 - Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şube Başkanı Ali Ural, ramazanın yazarlar için ayrıca bir fırsat olduğunu belirterek, ''Ramazan susma, dinlenme ve düşünme zamanı. Bütün bunlara bizim yazarlar olarak ihtiyacımız var'' dedi. Birliğin Sultanahmet'teki merkezinde düzenlenen iftarda konuşan Ural, ramazanın zamanın zekatı olduğunu kaydederek, zekat verildiğinde malın artması gibi, ramazanda da zamanın biriktirilerek artırıldığını söyledi. Ramazanın işleviyle yazarın işlevini birbirine yakın bulduğunu ifada eden Ural, ''Ramazan hayatı yavaşlatıyor fark ettirmek için bazı şeyleri. Zaten edebiyat da biraz hayatı yavaşlatmaktır bir şeyleri kaydedebilmek için. Bu nedenle ramazan yazarlar için ayrıca bir fırsattır. Çünkü ramazan susma, dinlenme ve düşünme zamanı. Bütün bunlara bizim yazarlar olarak ihtiyacımız var'' diye konuştu. Ural, Yazarlar Birliği olarak kardeş kuruluşlarla da birlikte çalıştıklarını vurgulayarak, bu ortaklarının en önemlisinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş olduğunu söyledi. İstanbul Müftülüğü ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile ''Türk Dilinde Kur-an Edebiyatı Sempozyumu''nu düzenlediklerini hatırlatan Ural, bu faaliyetin gelecek yıllarda da devam edeceğini kaydetti. Yazar Abdurrahman Dilipak ise Somali'de, Mısır'da ve Suriye'de bir şeyler olduğunu belirterek, yazarların yaşadıkları zamana ilişkin sorumlulukları düşünmesi gerektiğini söyledi. Dilipak, Somali, Mısır ve Suriye'ye yardım için daha çok bir araya gelinmesi ve istişare yapılması gerektiğini kaydetti. İnsanların bu dünyada yaptıkları kadar yapmadıklarından da sorumlu olduğunu vurgulayan Dilipak, elde edilen tecrübenin ihtiyacı olanlarla paylaşılması gerektiğini ifade etti. İftara, yazar Abdurrahman Şen'in de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.