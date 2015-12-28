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Dünya
Deutsche Welle

"Ramazan bayramı Almanya'da resmi tatil olsun"

Alman tarihçi Michael Borgolte İslami bayramlardan birinin Almanya'da resmi tatil olarak ilan edilmesi gerektiğini söyledi. Borgolte, Ramazan bayramının resmi tatil olarak kabul edilebileceğini belirtti.

28 Aralık 2015 18:13


Ünlü tarihçi Prof. Borgolte, Düsseldorf'da yayımlanan Rheinische Post gazetesine verdiği demeçte Müslümanlara ait bir bayramın Almanya'da da resmi tatil olarak kabul edilmesiyle göçmenlerin uyumları konusunda önemli bir adım atılmış olacağını dile getirdi.

Borgolte, "Müslüman hemşehrilerimizin toplumsal katılım talepleri doğrultusunda, örneğin Ramazan bayramının resmi tatil günü ilan edilmesini yerinde bir uygulama olarak görürdüm" dedi. Avrupa'da yaşanan kavimler göçü konusunda uzman olan Prof. Borgolte, Müslümanlara ait bir bayramın Almanya'da da yasal tatil ilan edilmesiyle bir bilinç değişiminin önünün açılabileceğini kaydetti.

Berlin Humboldt Üniversitesi'nden tarihçi Borgolte, "Kültür sürekli değişim gösteren bir süreçtir. Duraksama söz konusu olmaz" diye konuştu.

"Göçü verimli hale getirmek mümkün"

Güncel sığınmacı göçüne de değinen Borgolte, tarih boyunca insanların göç ettiklerini belirterek, "İnsanlık tarihine bakıldığında bir bölgede yerleşip kalmanın sadece istisnai durumlarda gerçekleştiği görülür" dedi. Tarih boyunca insanların kitleler halinde göç etmelerinin engellenemediğini, ancak kitlesel göçlerin yönlendirilebildiğini ifade eden tarih profesörü, şu anda Suriye'de yaşanan göçün "Verimli" hale getirilebileceğini vurgulayarak, "Örneğin gelenleri asla gettolara itmemeliyiz" dedi. Aynı zamanda sığınmacıların yerli halkla da yakın ilişki içinde olmalarının önemine değinen Borgolte, "Böylece iki taraf da, eğer kendilerini değiştirmek istiyorlarsa, birbirinden istifade edebileceklerini ancak bu yolla kavrayacaktır" şeklinde konuştu.

Tarihçi Borgolte, sığınmacı akınını englllemek için sınırlar örmenin, tel örgüler çekmenin de kalıcı bir çözüm olmayacağını sözlerine ekledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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