-"RAHATSIZLIK DUYUYORUM" ANKARA (A.A) - 06.03.2011 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, ''Türkiye'nin, hiçbir basın mensubunun, hiçbir yazarın-çizerin hakkında soruşturma açılmadığı ve tutuklanmadığı, davalara muhatap olmadığı bir ülke olmasını arzu ederim. Ama TÜrkiye'de yasalar var, yasaları uygulamakla görevli merciler var. Bunlar görevlerini yapıyor'' dedi. Şahin, TBMM Bowling Kupası'nın düzenlendiği Bilkent Center'a gelişinde ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında gazeteciler Nedim Şener ve Ahmet Şık'ın tutuklanmasını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine, şöyle konuştu: ''Doğrusu ülkemde cezaevlerinin bomboş olmasını arzu ederim. Cezaevlerinde hiçbir tutuklu ve hükümlü olmasın arzu ederim. Özellikle hiçbir basın mensubunun, hiçbir yazarın, çizerin hakkında soruşturma açılmadığı ve tutuklanmadığı, davalara muhatap olmadığı bir ülke olmasını arzu ederim. Ama Türkiye'de yasalar var, yasaları uygulamakla görevli merciler var. Bunlar görevlerini yapıyor. Yapmak durumundalar. Ben de TBMM Başkanı olarak tartışmaları takip ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açıklamalarını ben de okudum. Ülkemizin AB ile müzakere sürecinde olduğu bir dönemde gazetecilerin tutuklanması sebebiyle tartışılmasından rahatsızlık duyuyorum.''